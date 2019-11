IL: Netflixin haastaja Disney+ saapuu Suomeen alkuvuodesta 2020

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa eilen julkaistu-palvelu on monen alaa seuraavan mielestäpahin uhkaaja verkkovideoiden markkinoilla. Palvelu paketoi yhteen sekä Disneyn oman, valtavan sisältöarsenaalin, että myös Disneyn ostamien yhtiöiden sisällöt, kuten mm.sekäelokuvat.

Huikean sisältökattauksen lisäksi Disney+ on lähtenyt taklaamaan Netflixiä myös hinnalla, sillä palvelu maksaa Yhdysvalloissa ainoastaan 6,99 dollaria kuukaudessa. Hollannissa palvelu maksaa 7 euroa kuukaudessa tai vuosimaksulla maksettaessa 70 euroa vuodessa.Nyton saanut Disneyltä vahvistuksen siitä, että palvelu rantautuu myös Suomeen ja on odotettavissa "kevään 2020 aikana". Disney on jo aiemmin ilmoittanut palvelun laajentuvan useisiin Euroopan maihin maaliskuun 2020 lopulla, joten onkin oletettavaa, että Suomen palvelu pyritään avaamaan samoihin aikoihin.Disney+ sisältää Yhdysvalloissa mm. vuoren Disneyn klassikkoelokuvia,-elokuvat, kaikkijaksot, Marvelin elokuvia ja sarjoja,luontodokumentteja,elokuvia sekä Disney+:aa varten erikseen luotuja sarjoja.