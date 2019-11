Singles Day on tänään – Täältä löydät Suomen parhaimmat tarjoukset

Kiinalainen sinkkujen päivä on tuotu Suomeenkin vauhdittamaan joulusesongin myyntiä. Vuosittain 11. marraskuuta järjestettävä ostospäivä on vuoden suurin kulutusjuhlapäivä Kiinassa ja sitä kautta koko maailmassa. Ostosten arvolla mitattuna se on esimerkiksi huomattavasti suurempi kuin Yhdysvaltojen Black Friday.