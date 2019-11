Netflix häviää vanhoista televisioista – Nämä kirjaimet paljastavat hylkääkö Netflix sinut

Netflix pudotti pommin tällä viikolla paljastamalla, että pudotti pommin tällä viikolla paljastamalla, että se on päättämässä ohjelmistotuen Samsungin vanhoilta älytelevisioilta . Netflix aikoo varoittaa asiasta tilaajiaan, mikäli he käyttävät laitetta, josta tuki päättyy 1. joulukuuta.

Voit myös itse selvittää onko Netflix hylkäämässä tuen sinun televisioltasi. Samsungin televisioiden mallinimet näyttävät melkoiselta numero- ja kirjainsotkulta, mutta nimeämistyylissä on oma logiikkansa. Kirjaimilla ja numeroilla on oma tarkoituksensa, sattumanvaraisesti niitä ei ole nimeen laitettu.



Netflix-tuen päättyminen koskee käytännössä niitä Samsungin älytelevisioita, joiden tuumakokoa merkkaavien numeroiden perässä on kirjain C tai D. Kirjain C tarkoittaa sitä, että televisio on vuoden 2010 malli. D-kirjain merkitsee vuorostaan sitä, että televisio on vuoden 2011 mallistoa. Tuki päättyy juuri Samsungin vuosien 2010 ja 2011 televisioilta.







Esimerkiksi Samsungin television UE46D6207 mallinimestä voidaan päätellä, että se perustuu LED-tekniikkaan (U) ja se on eurooppalainen malli (E). Numero 46 tarkoittaa näyttöpaneelin kokoa (46 tuumaa) ja D-kirjain merkitsee siis sitä, että televisio on vuoden 2011 mallistosta. Nimen lopussa oleva nelinumeroinen luku kertoo mihin sarjaan televisio sijoittuu (tässä tapauksessa kyseessä on 6000-sarjan televisio).



Televisiosi mallinimen löydät television takapuolelta. Vaihtoehtoisesti voit etsiä nimeä television asetus-sovelluksen kautta.