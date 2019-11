Ilmainen suoratoistopalvelu laadukkaalla sisällöllä? Sellainen on kehitteillä

Suoratoistobisneksessä menee nyt lujaa kun markkoinoille on lyhyessä ajassa tullut uusia vakavasti otettavia kansainvälisiä jättejä. Netflixiä haastavat Suoratoistobisneksessä menee nyt lujaa kun markkoinoille on lyhyessä ajassa tullut uusia vakavasti otettavia kansainvälisiä jättejä. Netflixiä haastavat Suomessakin näkyvä Apple TV+ sekä ensi vuonna Suomeen rantautuva Disney+.

Näiden lisäksi pakka sekoittaa kansainvälinen mediajätti NBCUniversal Media, jonka sanotaan pohtivan normista poikkeavaa liiketoimintamallia uutta Peacock-palvelua varten. Videopalvelu toimii muutoin samalla logiikalla kuin Netflix ja muut palvelut, mutta NBCUniversal pohtii yhtenä vaihtoehtona sisällön jakamista katsojille ilmaiseksi.



Rahaa palvelulla NBCUniversal aikoo kuitenkin tehdä, joten mainokset tulevat ilmaispalvelun kohdalla kysymykseen. Mainosrahotteisessa mallissa NBCUniversal esittäisi kolmen tai viiden minuutin edestä mainoksia tuntia kohden, minkä pitäisi rahoittamaan TV-sarjojen tai elokuvan katselun. Se on melko vähän TV:hen verrattuna. Alun perin palvelun piti olla ilmainen vain Comcast-liittymien tilaajille.







Peacock-palvelun kenties suosituimpia sarjoja ovat The Office, Battlestar Galactica ja Parks and Recreation.