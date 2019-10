Apple TV julkaistiin Amazonin laitteille

Apple starttasi tämän vuoden isolla yllätyksellä. Hyvin suljetusta ekosysteemistään tunnettu yhtiö alkoi avata omaa viihdetarjontaansa avamaalla iTunesin Samsungin, LG:n ja muiden isojen TV-merkkien käyttöön. Nyt Apple tuo Apple TV -sovelluksensa tarjolle Amazonin laitteisiin. starttasi tämän vuoden isolla yllätyksellä. Hyvin suljetusta ekosysteemistään tunnettu yhtiö alkoi avata omaa viihdetarjontaansa avamaalla iTunesin Samsungin, LG:n ja muiden isojen TV-merkkien käyttöön. Nyt Apple tuo Apple TV -sovelluksensa tarjolle Amazonin laitteisiin.

Ensimmäiseksi Apple TV -sovellus julkaistiin Amazonin Fire Stick 4K -medialaitteeseen ja sen vanhempaan HD-versioon. Sovellus on tulossa myös Amazon Fire TV Cubelle ja kolmannen sukupolven Fire TV:lle hieman myöhemmin. Viime viikolla Apple julkaisi TV-sovelluksensa Pohjois-Amerikassa hyvin suositulle Roku-medialaitteelle.



Syy Applen panostuksille on varsin itsekäs, sillä yhtiön Apple TV+ -suoratoistopalvelu julkaistaan aivan pian. Yhtiö siis kokee, että on sen edun mukaista, että TV+:n tilaajaksi pääsee riippumatta siitä, mikä laite hänellä on käytössä. TV+-palvelu käynnistyy marraskuun 1. päivä.