Päivän diili: Nopea 500 gigatavun SSD alle 70 euroa

Western Digitalin Blue-mallisarjan 500 gigatavuinen SN500 tarjoaa edullisesti suorituskykyä, erityisesti perinteisellä kovalevyllä varustettuun tietokoneeseen.WD Blue on luotettu SSD-brändi, joka ei kuitenkaan ole hinnalla pilattu. Erityisesti nyt, kun hintaa on 13 prosentin pudotuksen jälkeen alle 70 euroa, niin se on entistä parempi diili.Muissa kaupoissa WD Blue SN500 M.2 500GB maksaa tällä hetkellä yli 80 euroa, joten 67,95 euron hinta ilmaisella toimituksella kannattaa käydä katsastamassa.Se on nyt samoissa hinnoissa vastaavankokoisen WD Blue 3D SSD:n kanssa, joka on vanhempi ja huomattavasti hitaampi levy.Tarjouksessa oleva SN500 tarjoaa NVMe-teknologian, jonka ansiosta se on huomattavasti nopeampi kuin SATA-liitännällä varustetut SSD-levyt (kuten em. WD Blue 3D), ja täysin eri planeetalla kuin perinteiset kovalevyt., on WD Blue SN500 M.2 500GB erinomainen ja edullinen vaihtoehto nopeuttamaan jopa SATA SSD:llä varustettua konetta.