Eikö kotiisi saa kuituyhteyttä? DNA tuo taatulla nopeudella varustetun kuidun korvaajan markkinoille

Monilla omakotitaloalueilla on tilanne, jossa kuituyhteyttä ei ole saatavilla lainkaan - tai sen vetäminen maksaisi tolkuttoman paljon. Tähän saumaan pyrkii iskemään nyt DNA, joka tuo suurimpien kaupunkien pientaloalueille uuden Kiinteä 5G-liittymätyypin. Monilla omakotitaloalueilla on tilanne, jossa kuituyhteyttä ei ole saatavilla lainkaan - tai sen vetäminen maksaisi tolkuttoman paljon. Tähän saumaan pyrkii iskemään nyt, joka tuo suurimpien kaupunkien pientaloalueille uuden-liittymätyypin.

Kyseistä liittymää ei ole tarkoitus käyttää kännykän tai perinteisen saippuapaketin kokoisen mokkulan kanssa, vaan yhteystyyppi on tarkoitettu nimenomaan kiinteäksi, taatulla kaistanopeudella toimivaksi "langattomaksi kuidun korvaajaksi".



Yhtiö on testannut kiinteään osoitteeseen tarkoitettua 5G -palveluaan Vantaalla ja Hyvinkäällä, nimenomaan pientaloalueilla ja tästä saatujen kokemusten perusteella Kiinteä 5G -palvelu on nyt tulossa myös julkisesti myyntiin.



Aluksi kattavuus on erittäin suppea ja kattaa ainoastaan valikoidut pientaloalueet pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen alueella. Yhtiö aikoo kuitenkin laajentaa Kiinteä 5G -palveluaan muihin suurimpiin kaupunkeihin jo ensi vuoden alkupuolella.



DNA ei tiedotteessaan kertonut Kiinteä 5G -palvelun hintatietoja. Palvelu tulee myyntiin joulukuussa 2019.