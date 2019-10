Microsoft aloitti xCloud-pilvipalvelun testaamisen

Lupausten mukaisesti Microsoft on aloittanut xCloud-pilvipelipalvelun testaamisen Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Etelä-Koreassa. Preview-vaiheessa Microsoft hakee lähinnä käytännönkokemuksia kentältä, joten palvelun pelivalikoima ei huimaa erityisen paljoa päätä. Lupausten mukaisesti Microsoft on aloittanut xCloud-pilvipelipalvelun testaamisen Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Etelä-Koreassa. Preview-vaiheessa Microsoft hakee lähinnä käytännönkokemuksia kentältä, joten palvelun pelivalikoima ei huimaa erityisen paljoa päätä.

Pelipalvelusta löytyvät nyt alkuvaiheessa Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct ja Sea of Thieves . Lisää pelejä on tarkoitus lisätä palveluun hieman myöhemmin, mutta edellä mainitut pelit riittänevät alkuvaiheessa antamaan tietoa kuinka hyvin palvelua varten rakennettu infrastruktuuri riittää palvelemaan nopeatempoisia pelejä.



Pelaajalta tulee löytyä Android 6.0:lla tai tätä uudemmalla ohjelmistoversiolla varustettu puhelin tai tabletti. Laitteessa pitää olla myös Bluetooth 4.0 -tuki. Microsoft-tili ja langaton Xbox One -ohjain ovat myös välttämättömyyksiä.



xCloudin toimivuutta 5G-verkossa Microsoft testaa eteläkorealaisen SK Telecomin kanssa. Mikäli testi sujuu hyvin, saatetaan xCloudia markkinoida osana operattoreiden 5G-liittymiä tulevaisuudessa.