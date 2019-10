Gigantille oma kanta-asiakasohjelma - ilmainen, luvassa viikoittain vaihtuvia tuotetarjouksia

Gigantti on lanseerannut oman kanta-asiakasohjelman, joka on ilmainen. Ohjelma on nimetty Gigantti-klubiksi . Gigantin tiedotteessa kerrotaan, että jäsenille on luvassa viikoittain vaihtuvia tuotetarjouksia eri tuoteryhmistä, pysyviä alennuksia, pääsy ostoksille ennen muita valikoituina alennusmyyntipäivinä ja muita etuja.