Donald Trumpista tuli Twitch-striimaaja, kanavalla vain yksi video

Erityisesti pelaajille suunnattu, mutta pikkuhiljaa myös muun yleisön suosion saavuttanut suoratoistopalvelu Twitch sisältää nyt siis virallisen DonaldTrump-kanavan, kertoo The Verge Kanavallaan Trump ei ainakaan vielä ole pelannut Call of Duty -pelejä kiroten vastapelaajia, vaan se on valjastettu kampanjointiin. Tällä hetkellä kanavan tallenteista löytyy ainoastaan yksi video, joka on kampanjapuhe Minneapoliksessa. Placeholderina kanavalla puolestaan mainostetaan kampanjan tekstiviestipalvelua sekä tulevaa Dallasin tapahtumaa Teksasissa.Kirjoitushetkellä kanavalla on 52 716 seuraajaa ja käyttäjät ovat luoneet tusinoittain klippejä ensimmäisestä Twitch-esiintymisestä.Donald Trump on ollut aiemmin kovaääninen Amazonin ja erityisesti sen omistajan Jeff Bezosin osittain omistaman Washington Postin kriitikko.Vaikka käänne onkin jokseenkin odottamaton, tai ainakin erikoinen, niin kyse ei ole edes ensimmäisestä Twitch-striimaajasta 2020 presidentin vaalien ehdokkaista. Demokraattien Bernie Sanders on rekisteröinyt jo aiemmin Twitch-tilinsä , ja lähettänyt jo kaikkiaan 63 videota. Seuraajia tosin ei ole hänellekään kertynyt vielä kuin n. 89 000.Myös Sanders on kritisoinut Amazonia ja sen velkajärjestelyä. Ilmeisesti kummallakaan herralla ei ole kuitenkaan pahaa sanaa sanottavana Amazonin omistamasta Twitchistä.