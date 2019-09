Venezuelan keskuspankki saamassa bitcoineja – Öljy-yhtiö yrittää pelastaa maksuliikenteensä

Yhdysvaltojen asettamat talouspakotteet presidenttivastaan ovat sysänneet Venezuelan vakavaan talouskriisiin, jossa Maduro on joutunut rimpuilemaan jo muutaman vuoden ajan. Iso ongelma öljynviejämaalle on se, että pakotteet ovat sulkeneet sen suurelta osin kansainvälisen talousjärjestelmän ulkopuolelle.

Maduron hallinto on yrittänyt ratkaista tilannetta esimerkiksi niin, että Venezuela on kokeillut oman virtuaalivaluutan käyttöä vaihdonvälineenä. Kokeilu ei ole ollut kovin onnistunut, mutta rahaliikenteen ylläpitämiseksi maa joutuu pohtimaan edelleen läheisempää suhtautumista virtuaalivaluuttoihin. Valtion omistama öljyntuotantoyhtiönimittäin omistaa huomattavan määrän bitcoin- ja ethereum-virtuaalivaluuttaa, mutta ne haluttaisiin siirtää keskuspankin haltuun. Bloombergille puhuneiden lähteiden mukaan öljy-yhtiön maksuliikenne on hankaloitunut oleellisesti pakotteiden takia, minkä takia se haluaisi maksaa velkojaan virtuaalivaluutoilla. Yhtiö ei kuitenkaan haluaisi tehdä tätä itse avoimilla markkinoilla, koska se vaatisi rekisteröitymistä virtuaalivaluuttapörssiin ja sen toiminnan avaamista ulkopuolisille. Pankit sattaisivat kieltäytyä käsittelemästä maksuja, koska virtuaalivaluuttoihin sisältyy pankkien näkökulmasta rahanpesuriskejä. Tämän takia Petroleos haluaisi siirtää virtuaalivaluuttaliikenteen keskuspankille, johon samankaltaisia epäilyjä ei kohdistuisi.Julkisesti ei ole tiedossa, miten tai miksi Venezuelan valtion omistama öljy-yhtiö on saanut hankittua itselleen bitcoineja.