Netflixin kaikki palaavat Original-sarjat lokakuussa: The Kominsky Method, Big Mouth, Haunted...

Tulossa on tietysti myös uutta sisältöä aiemmin tuttuihin Netflix-sarjoihin. Niinpä käymme tässä läpi kaikki lokakuussa palaavat Originals-sarjat.Muksuille tuttuja Netflix-sarjoja lokakuussa palaavissa ovattoisella kaudella,kolmannella kaudella sekä Halloween-spesiaalilla, kapteeni Alkkarit palaa myös Halloween-spesiaalin voimin ohjelmassa, hevoshulluille tarjolle tuleekakkoskaudella. Aivan pienimmille on vielätoinen kausi sekä intialaissarjan Diwali-hindufestivaalia juhlistavaErityisesti teineille suunnattu ohjelmisto kasvaa puolestaann kolmannella kaudella, roomalaisteineistä kertovann,n ja-antologiasarjan toisella kaudella. Anime-sarjoista palaaniin ikään toisella osallaan ja aikuisempaa amerikkalaisanimaatiota löytyy, joka palaa kolmannella kaudella.Dokumenttisarjoista uudet kaudet saadaan metsästämistä ja kokkaamista yhdistävässä ohjelmassa(8. kausi), Flavorful Origins -sarjan Yunnan-ruokakultuuriin tutustuvassa kaudessasekä ravintoketjun ohjelmista kertovanin toisella kaudella.Tuttua komiikkaakin on taas tarjolla. Legendaarisen Chuck Lorren (Two and a Half Men, The Big Bang Theory, jne.) luoma ja Michael Douglasin tähdittämä komedia, meksikolainen synkkä komedia, ranskalaiskomediasaavat jokainen toisen kauden.Kauhurealitypelottelee myös toisen kaudella ja brittidraamajatkuu viidennen kauden myötä.Tulossa on myös uutta talk show -rintamalla, joskinei ole vielä saanut julkaisupäivää.Katsasta täältä vielä Netflixin lokakuun uudet Originals-sarjat sekä uudet Originals-elokuvat ja stand up -spesiaalit Tässä vielä kaikki lokakuussa Netflixiin palaavat Originals -sarjat: