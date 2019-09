Amazon julkaisi uuden musiikkipalvelun audiofiileille

Amazon on kertonut hiljattain uuden musiikkipalvelun lanseeraamisesta. Kyseessä on musiikin vaativimmille kuluttajille ja audiofiileille suunnattu Amazon Music HD

Kyseessä on olemassaolevan Amazon Music Unlimited -musiikkipalvelun paremmin varusteltu sisar. Kun peruspalvelun plebit kuuntelevat 320 kilobitin striimivirtaa, niin kultakorvaisille Music HD -tilaajille tarjotaan sekä HD-audio jopa 850 kilobitin bitratella (16-bit/44.1 kHz) että Ultra HD -vaihtoehto huimalla 3730 kilobitin maksimilla (24-bit/192 kHz).Erona näissä on, että HD-audio on saatavilla yli 50 miljoonaan musiikkikappaleeseen ja paras mahdollinen Ultra HD -laatu puolestaan vain joihinkin miljooniin.Amazon Music HD:n kuuntelu tapahtuu Music Unlimitedin kanssa samasta Amazon Music -sovelluksesta, joka löytyy mm. Androidille ja iOS:lle.Valitettavasti alkuun palvelu tulee saataville vain neljässä maassa, jotka ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Japani. Laajentuminen on kuitenkin hyvinkin mahdollista.Esimerkiksi Saksassa hinta on 14,99 euroa kuukaudessa (12,99 euroa Prime-tilaajille) sekä 19,99 euroa perhetilaukselle. Amazon tarjoaa palvelusta peräti kolmen kuukauden ilmaista kokeilujaksoa.