Spotify on kyllästynyt tilaushuijareihin - tarkistaa perhesuhteet, irtisanoo tilaukset

Moni kaveriporukka ympäri maailmaa on keksinyt näppärän tavan säästää rahaa tilaamallakimpassa perhetilauksen. Nyt tähän on tulossa stoppi, Spotifyn kiristettyä käyttöehtojaan.

Siinä missä henkilökohtainen Spotifyn tilaus maksaa 9,99 euroa kuukaudessa ja opiskelijatilauskin maksaa 4,99e/kk, maksaa kuuden hengen perhetilaus ainoastaan 14,99e/kk - eli nuppia kohti hintaa tulee, kuuden jakajan kesken, ainoastaan 2,50 euroa.Spotify on jo aiemmin vaatinut, että kaikki perhetilauksen jäsenet asuvat samassa osoitteessa, mutta ei ole vaatinut asian todistamista. Ainoastaan perhetilaukseen liittyessä kunkin jäsenen on pitänyt ilmoittaa kotiosoitteekseen sama osoite ja tilaus on onnistunut.Jo viime vuonna Spotify kokeili asian varmistamista sijaintitietojen perusteella , mutta muutos herätti yksityisyydestään tarkkojen aktivistien keskuudessa valtaisaa vastustusta ja se kuopattiin kaikessa hiljaisuudessa.Nyt muutos on tehty käyttöehtoihin , jossa Spotify varaa itselleen oikeuden tarkistaa kysymällä aika ajoin kultakin käyttäjältä, asuvatko he vielä perhetilauksessa mainitussa osoitteessa. Luonnollisesti Spotify haluaa muutoksella estää kaveriporukoiden kimppatilaukset sekä maailmalla yleistyneen perhejäsenyyksien myynnin täysin ulkopuolisille tahoille.