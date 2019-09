Tesla ei olekaan vielä valmis paljastamaan uutta pick up -autoa?

November most likely -- Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019

Mutkia on ilmeisesti tullut automallin suunnittelussa vastaan, koska Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on nimittäin kertonut Twitterissä pickup-auton julkistuksen koittavan marraskuussa. Aivan varmaa tämäkään ei ole, koska Musk totesi ajankohtaa paljastaessaan, että se on "todennäköisesti" marraskuussa. Ei kannata siis pettyä, vaikka auton esittely viivästyisi vielä tästä.Musk on kuitenkin kertonut, että suurin osa auton suunnittelutyöstä on jo valmis ja jäljellä on enää tärkeiden yksityiskohtien hiomista. Pick up -auton ulkonäöstä tiedetään lähinnä se, että se edustaa cyberpunk-tyylilinjaa. Autosta on julkaistu yksi teaser-kuvakin, mutta se ei kerro kovin paljoa.