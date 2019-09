Yli 400 miljoonan Facebook-käyttäjän puhelinnumerot paljastuivat

Vuotaneista tiedostoista löytyy puhelinnumeron lisäksi kullekin käyttäjälle yksilöllinen Facebook ID -tunnus, jonka avulla on mahdollista selvittää käyttäjän oikea nimi. Julki tulleista 419 miljoonasta numerosta non 133 miljoonaa on yhdysvaltalaisten käyttäjien numeroita, 18 miljoonaa on brittikäyttäjien ja 50 miljoonan numeron takaa löytyy vietnamilaisia henkilöitä.Numerot on Facebookin mukaan napattu yhtiön palvelimilta ennen vuoden 2018 kevättä, jolloin Facebook rajasi sen tarjoamia julkisia tietoja. Puhelinnumeroita säilytettiin salaamattomassa palvelimessa, johon oli kenen tahansa mahdollista päästä käsiksi. Facebookin tarkoituksena oli aikoinaan mahdollistaa henkilöiden hakeminen heidän puhelinnumeroidensa perusteella.Vaikka puhelinnumero ei sinällään ole erityisen salainen tieto, altistaa vuoto kuitenkin miljoonat ihmiset spam-puheluille tai SIM-swappaukselle