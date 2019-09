Tiedonsiirto nopeutuu taas – Tässä on USB 4.0

Kaikkien rakastama tiedonsiirtoväylä USB on päivittynyt uuteen versioon, kun standardia kehittävä USB-IF-organisaatio on julkaissut USB 4.0:n lopulliset spesifikaatiot. Kaikkien rakastama tiedonsiirtoväyläon päivittynyt uuteen versioon, kun standardia kehittävä USB-IF-organisaatio on julkaissut USB 4.0:n lopulliset spesifikaatiot.

USB 4.0:n selkein muutos vanhempaan USB 3.2:een verrattuna on kaistanleveyden tuplaantuminen. Uudella standardilla voidaan siirtää dataa parhaimmilaan 40 gigabittiä sekunnissa, kun USB 3.2 alkoi yskiä jo 20 gigabitissä. USB 4.0 on taaksepäinyhteensopiva aiempien USB-väylien sekä Thunderboltin kanssa. USB 4.0 -väylää pitkin voidaan ladat laitteita jopa 100 watin teholla ja sillä voidaan kytkeä esimerkiksi 5K-näyttöjä kiinni tietokoneeseen.



Uuden standardin kehitystä on vauhdittanut Intelin päätös vapauttaa Thunderboltin käyttö rojalteista, minkä johdosta USB-IF päätti hyödyntää siinä käytettyjä ratkaisuja USB:n edistämiseksi.



Markkinoille ensimmäiset USB 4.0:aa käytävät laitteet tulevat näillä näkymin vasta joskus vuoden 2021 alussa.