Mozillan uusi Firefox 69 tarjoaa suojausta seurantaevästeitä ja kryptolouhintaa vastaan

Mozilla on julkaissut juuri uuden version Firefox-selaimestaan. Kyseinen Firefox 69 on nyt saatavilla Windowsilla, macOS:lle, Linuxille ja Androidille.

Uudessa versiossa on erityisesti kiinnitetty huomiota yksityisyyteen ja turvallisuusominaisuuksiin. Tärkein uuden Firefoxin ominaisuuksista on uusi ja parannettu Enhanced Tracking Protection, joka suojaa käyttäjiä seuraavilta evästeiltä sekä sivustojen ujuttamilta cryptolouhinnoilta.Näistä ensimmäinen tarkoittaa käytännössä ei-toivottujen, kuten mainosverkkojen, evästeiden estämistä ja jälkimmäinen puolestaan varmistaa, etteivät sivustot ota käyttöön tietokoneen resursseja käyttäen niitä omien kryptovaluuttojen louhintaan.Järjestelmä kuitenkin väitetysti tunnistaan sivuston toimintaan vaikuttavat evästeet, joita vaaditaan esimerkiksi sivustoihin kirjautumiseen ja päästää ne läpi.Oletuksena estetyt evästeet voi myöskin päästää läpi käsin osoitepalkin kilpeä painamalla, josta löytyy asetuksia ETP:n toiminnasta.Muihin tietoturvaominaisuuksiin kuuluu Flash-lisäosan estäminen oletuksena ja sen käyttöönotto vaatii nyt käyttäjän hyväksynnän.Muihin uudistuksiin kuuluvat jenkkikäyttäjille Pocket-palvelulla kustomoitu Uusi välilehti -näkymä, Windows Helloa käyttävä webbiautentikaatio, tuki useita video koodekkeja käyttävillä WebRTC-konferensseille, sekä suorituskykyparannukset Windows 10- ja akkuparannukset macOS-käyttäjille.Pienempiä tai vähemmän näkyviä uudistuksia on tietysti tehty merkittävästi enemmän. Android-sovellus on kuitenkin uudistunut vain vähäisen, sillä tulossa on erillinen Firefox Preview Androidille.Jos haluat lisätietoja päivityksestä tai ladata sovelluksen, niin suuntaa tänne