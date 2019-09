Kuinka monta tykkäystä sait? Facebook aikoo piilottaa lukemat

Facebook-tykkäyksillä leijuminen voi olla tulossa ilmiönä päätökseen, sillä yhteisöpalvelujätti -tykkäyksillä leijuminen voi olla tulossa ilmiönä päätökseen, sillä yhteisöpalvelujätti harkitsee parhaillaan tykkäyslukemien poistamista näkymistä . Facebook on testannut jo samaa muutosta Instagramissa.

Ajatuksena lukemien piilottamisessa on siinä, että ihmisten on havaittu vertailevan tykkäysten määriä. Tämä on johtanut ei-toivottuun ilmiöön, jossa ihmisten suosiota ja kiinnostavuutta mitataan tykkäyksillä. Monet saattavat jättää postaukset kokonaan julkaisematta, koska se voidaan kokea noloksi, mikäli postaus ei saa tarpeeksi paljon tykkäyksiä. Joissain tilanteissa julkaisuja voidaan myös poistaa jälkikäteen, mikäli ne eivät saaneet odotetunlaista suosiota.



Tykkäysten piilottamisen havaitsi ohjelmistokehittäjä Jane Manchun Wong Facebookin Android-sovelluksesta. Facebook vahvisti TechCrunchille, että se tosiaan on aloittamassa testauksen.