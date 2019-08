Päivän diili: PlayStation Classic on taas tarjouksessa - hinta nyt 25 euroa Cdonilla

PlayStation Classicin myynti alkoi vuoden 2018 joulukuussa, jolloin sitä myytiin 119 eurolla. Tämän minikonsolin hinta on kuitenkin tippunut rajusti viime aikoina. Jo aikaisemmin uutisoimme , kun konsoli oli tarjouksessa 30 eurolla.

Päivän diili

Nyt tätä Sonyn PlayStation Classicia saa nyt 24.49 eurolla CDON.COM -verkkokaupasta . Tarjous kuuluu CDONin varastontyhjennys-kampanjaan.PlayStation Classic on erinomainen ostos esimerkiksi syntymäpäivälahjaksi. Konsoli sisältää 20 esiasennettua peliä ja kaksi ohjainta.Konsolin normaalihinta on pyörii noin 50-60 euron tuntumassa. Esimerkiksi Powerilla konsolin hinta on 60 euroa tällä hetkellä.Tarjous löytyy CDON.COM -verkkokaupasta. Tarjouksen kestosta tai tuotteiden määrästä ei ole tietoa.