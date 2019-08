Applen suorastoistopalvelu on Netflixiä kalliimpi? Julkaistaan aivan pian

Uutistoimiston mukaan Apple TV+:n kuukausimaksuksi on suunniteltu 9,99 dollaria. Tilaajat pääsevät kuitenkin kokeilemaan palvelua ilmaiseksi määräajan. Bloombergin jutusta ei ilmennyt ilmaisen kokeilujakson pituutta, mutta alalla se on vakiintunut kuukauden mittaiseksi. Mikäli Bloombergin tiedot palvelun hinnasta pitävät paikkansa, olisi se hieman kalliimpi kuin kilpailijoilla.Esimerkiksi Netflix ja Amazon Prime kustantavat 8,99 dollaria kuussa ja marraskuussa niin ikään ilmestyvän Disney+:n on luvattu maksavan 6,99 dollaria. Apple perii samaa 9,99 dollarin kuukausimaksua Apple Musicista ja Apple News+ -uutispalvelusta. Financial Timesin mukaan Apple on sitoutunut tuottamaan omaa sisältöä Apple TV+:aan yli kuudella miljardilla dollarilla, joten Apple on selvästi päättänyt onnistua palvelun lanseerauksessa.