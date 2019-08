Amazonin älykaiuttimia valmistaa Kiinassa lainvastaisesti yliaikaa tekevät teinit

Erityisesti iPhone-tehtaiden ulkopuolelle asetetuista itsemurhaa estävistä verkoista tunnettu yhtiö on varmasti parantanut paljon tapojaan sitten sen polemiikin, mutta ei ole koira päässyt karkaamaan karvojaan, sillä nyt on paljastunut uusia ongelmia.China Labor Watchin tiedot kertovat , että Foxconnin tehtaissa Kiinassa on laittomia käytäntöjä, joilla teini-ikäisillä työntekijöillä teetetään isoja työtunteja.Kiinassa yli 16-vuotiaat voidaan ottaa töihin, mutta niillä ei voi teettää esimerkiksi ylityötä. Raportin mukaan kyseisessä tehtaassa Amazonin Echo-älykaiutinta on tehnyt 16-18-vuotiaita "työharjoittelijoita" laittomilla tuntimäärillä.Koululaiset on lähetetty koulusta alunperin tekemään 8 tuntista päivää viiden päivän ajan, mutta sittemmin tunnit ja päivät ovat lisääntyneet. Lisäksi väitetään, että osaa koululaisista on patistettu opettajien toimesta tekemään ylitöitä, vaikka siihen koululainen ei ole halunnut.Kuten olettaa saattaa, niin Amazon on heti vastannut väitteisiin aloittamalla selvityksen, jossa otetaan perinpohjaisesti selvää Foxconnin toimista. Tähän kuuluu mm. omien edustajien lähettäminen Foxconnin tehtaisiin selvittämään asiaa.Foxconn valmistaa valtavan osan maailman elektroniikkalaitteista, joten on hyvin mahdollista, että vastaavanlaiset käytännöt koskevat myös muiden valmistajien tuotteita.