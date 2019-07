Chrome 76 saatavilla – yksityistila vihdoin oikeasti yksityinen

Esimerkiksi Flash on nyt oletuksena estetty. Selaimen asetuksista sen saa vielä päälle, mutta muutoksen jälkeen yhä useampi käyttäjä jättää todennäköisesti teknologialtaan vanhentuneen Flashin käyttämättä. Muutoksella Google valmistelee ensi vuotta, kun Flashin tuki poistuu Chromesta kokonaan kehittäjä Adoben lopettaessa tukensa sille.Isoin muutos liittyy incognito-tilaan ja sen käytön seurantaan. Aikaisemmin verkkosivut ovat voineet seurata myös incognito-tilassa sivuja selaavia käyttäjiä, mutta päivityksen myötä Google estää sen. Esimerkiksi monet uutissivustot ovat estäneet incognito-tilassa artikkelien lukemisen. Usein uutissivustot tarjoavat ns. pehmeää maksumuuria, jolloin tietty määrä juttuja on luettavissa tiettynä aikavälinä. Incognito-tilaa käyttämällä lukijat ovat voineet kiertää maksumuurin, joten useasti sen käyttö on ollut estetty uutissivustoilla. Muutoksen jälkeen sivustot eivät pysty enää tunnistamaan selaako lukija sivua normaalisti vai incognito-tilassa.Lisäksi päivityksen mukana on paljon pieniä parannuksia liittyen verkkosivujen selaamiseen. Lisää päivityksen sisällöstä voi lukea Googlen blogipostauksesta