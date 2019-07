Paras aktiivisuusranneke - valinnat eri hintaluokista

Mikä on aktiivisuusranneke?

Miten valita aktiivisuusranneke?

Polar aktiivisuusranneke

Fitbit aktiivisuusranneke

Aktiivisuusranneke lapselle

Aktiivisuusranneke vai älykello?

Parhaat aktiivisuusrannekkeet hintaluokittain

Paras aktiivisuusranneke alle 50 euroa

Paras aktiivisuusranneke 50 - 100 euroa

Paras aktiivisuusranneke yli 100 euroa

Yhteenveto

Aktiivisuusrannekkeet ovat jääneet hieman varjoon, kun yritykset ovat alkaneet panostaa yhä enemmän urheilukelloihin.Aktiivisuusrannekkeiden lisäksi kerrotaan tässä hieman myös urheilukelloista sekä älykelloista. Omasta mielestä nämä ovat myös eräänlaisia aktiivisuusrannekkeita, koska monet niistä tekevät samoja asioita aktiivisuusrannekkeiden kanssa.Artikkelin lopusta itse lista parhaista aktiivisuusrannekkeista eri hintaluokissa.Alkuun hieman pohdintaa aktiivisuusrannekkeista.Mikä se on ja mihin tarkoitukseen sellainen tulee?Kuten nimestä voi päätellä, aktiivisuusranneke on ranteessa pidettävä ranneke, joka seuraa käyttäjän askeleita, käveltyä matkaa, sykettä ja muuta. Aktiivisuusrannekkeissa on joko sisäänrakennettu GPS tai GPS-seuranta on käytössä puhelimen kautta.Osasta toki puuttuu kokonaan mahdollisuus GPS:n käyttöön. Ilman GPS:ää toimivat aktiivisuusrannekkeet antavat yleensä vain jonkinlaisen arvion kuljetusta matkasta.Monissa aktiivisuusrannekkeissa on pieni näyttö. Näyttö ei aktiivisuusrannekkeessa ole se tärkein asia, joten sen käyttö todennäköisesti jää vähemmälle, toisin kuin älykellojen kohdalla. Toki joistakin aktiivisuusrannekkeista löytyy älykkäitä ominaisuuksia, joiden avulla voi tarkistaa sään tai lukea puhelimen ilmoitukset suoraan ranteesta.Itse aktiivisuusrannekkeen tärkein tehtävä on seurata käyttäjän aktiivisuutta. Aktiivisuutta seurataan sisäänrakennetun sykemittarin ja askelmittarin avulla. GPS:n avulla ranneke tallentaa tietoa liikutun kilometrien määrästä ja nopeudesta. Osa ei sisällä ollenkaan GPS:ää.Monet aktiivisuusrannekkeet osaavat myös mitata unen määrää ja laatua. Aktiivisuusrannekkeen ohjelmisto ja sovellus osaavat analysoida unta ja siten antaa parempia vihjeitä käyttäjälle.Aktiivisuusrannekkeen valintaan vaikuttavat halutut ominaisuudet ja hinta. Ominaisuuksien listaan lukeutuvat GPS-seuranta, sykemittaus, koko, näyttö ja akkukesto.Erityisestion monille tärkeä. GPS:n avulla seuraat tarkasti kuljetun matkan pituutta ja reittiä sekä nopeutta.Monet valmistajat ovat myös panostaneetaktiivisuusrannekkeiden avulla. Kevyen rakenteen ja useiden päivien kestävän akun ansiosta ranneketta voi pitää yllä nukkumisen aikana.Toki silloin tällöin aktiivisuusranneke kannattaa ottaa pois ranteesta.GPS:n lisäksi kannattaa tarkistaa löytyykö aktiivisuusrannekkeesta sykemittaria. Kaikista tätä ei löydy.Aktiivisuusrannekkeet ovat usein hyvin pieniä ja kevyitä laitteita. Monet ovat rakenteeltaan vedenkestäviä ja niitä voi käyttää vaikkapa uinnin aikana.Entäs hinta?Aktiivisuusrannekkeita on saatavilla useista hintaluokista. Halvimmat aktiivisuusrannekkeet maksavat. Tällaisia halpoja aktiivisuusrannekkeita saa esimerkiksi CDON.COM -verkkokaupasta. Sinänsä nämä ihan halvimmat aktiivisuusrannekkeet vaikuttavat ihan hyviltä, mutta niistä saattaa puuttua ominaisuuksia kuten sykemittari.Laadukkaimmista aktiivisuusrannekkeista saa maksaa jopa. Jos päädyt valitsemaan aktiivisuusrannekkeen sijasta urheilukellon, saat todennäköisesti käytettyä sellaiseen jopa useita satoja euroa. Tämän artikkelin valinnat perustuvat vahvasti juuri hinnan ympärille.Suomalaisentuotteet keskittyvät sykkeen mittaukseen. Yrityksen ranteessa pidettävät tuotteet keskittyvät kellojen ympärille, mutta valikoimista löytyy aktiivisuusrannekkeen osalta Polar A370. Polar A370 aktiivisuusranneketta myydään tällä hetkellä jopa alle 100 eurolla . Polar itse kutsuu tätä tuotetta fitnesskelloksi tai fitnessmittariksi. A370 julkaistiin vuoden 2017 aikana, joten uudempia vaihtoehtoja markkinoilta löytyy.Tämän aktiivisuusrannekkeen ominaisuuksiin kuuluvat ympäri vuorokauden toimiva sykemittaus, värinäyttö, ilmoitusten näyttäminen puhelimesta, Bluetooth-yhteys, unen seuranta (Polar Sleep Plus) ja vedenkestävä rakenne. Polarilta löytyy oma sovellus ranneketta varten ja rannekkeen keräämiä tietoja voi jakaa myös muille fitness-sovelluksille.Rannekkeessa ei ole sisäänrakennettua GPS-paikanninta, vaan GPS:n käyttö onnistuu puhelimen kautta. Tämä tarkoittaa, että joudut kuljettamaan puhelinta mukana, jos haluat tallentaa tarkasti kulkemasi matkan. Runner Clickin arvostelun perusteella A370 sykemittaus on ihan ok tasolla, mutta ei paras mahdollinen. Sykemittaus tapahtuu normaalisti viiden minuutin välein. A370 aktiivisuusranneke osaa automaattisesti tunnistaa, kun aloitat urheilusuorituksen ja tällöin se mittaa sykettä tiheämmin. Akkukeston kerrotaan olevan kolmen päivän luokkaa, joka on ihan kohtuullinen tulos.osalta Polarilta löytyy enemmän vaihtoehtoja.Uusimpana on Polar Ignite -urheilukello. Hintaa tällä uutuudella on 199 euroa Polar Ignite kykenee jatkuvaan sykemittaukseen, siinä on integroitu GPS, värillinen kosketusnäyttö ja akun kestoksi luvataan 17 tuntia treenitilassa tai jopa 5 päivää kellotilassa. Unen seurantaan kellosta löytyy uusi Sleep Plus Stages -ominaisuus, joka mittaa univaiheita ja unen laatua. Nightly Recharge mittaa palautumista yön aikana.GPS ei ilmeisesti ole tässä urheilukellossa paras mahdollinen ja se tarvitsee parannuksia. Polar Ignite on myös kevyt ja sisältää hyvän näytön. Sopii hyvin liikunnan seuraamiseen, mutta ihan kaikkia ominaisuuksia se ei sisällä.on yksi suosituimmista aktiivisuusrannekkeiden valmistajista. Fitbit valmistaa useita puettavia laitteita, jotka keskittyvät aktiivisuuden mittaamiseen sekä tallentamiseen. Fitbit aktiivisuusrannekkeiden osalta valikoimista löytyvät tällä hetkellä Fitbit Charge 3, Fitbit Inspire ja Fitbit Inspire HR. Fitbit Charge 3 on näistä vaihtoehdoista kallein. Hintaa tällä aktiivisuusrannekkeella on noin 140 euroa Charge 3 osaa seurata unta ja sisältää, jolla pitäisi pystyä seuraamaan unta entistä tarkemmin ja tunnistaa esimerkiksi epänormaalin hengittämisen yön aikana. Fitbit ilmeisesti edelleen testaa sensoria ja sen mahdollisuuksia, mutta todennäköisesti tämän vuoden aikana ominaisuudet tulevat käyttöön.Laite ei sisällä integroitua GPS-paikannusta, vaan tarvittaessa käytetään puhelimen GPS-paikannusta. Tom's Guiden arvostelun mukaan GPS-yhteyden muodostaminen käy nopeasti ja Charge 3 osaa mitata matkan pituutta tarkasti jopa ilman GPS-yhteyttä.Charge 2 verrattuna suurin muutos on tapahtunut näytön osalta, joka on nyt Charge 3:ssa isompi. Isommalla kosketusnäytöllä voit helposti selata läpi eri tilastot ja lukea puhelimesta tulevat ilmoitukset. Virtaa seuraamiseen riittää noin viikon verran yhdellä latauksella. Fitbit Inspire HR ja Inspire aktiivisuusrannekkeet maksavat hieman vähemmän kuin Charge 3. Inspire HR tuli myös valituksi parhaaksi vaihtoehdoksi alle 100 euron hinnalla.Inspire maksaa noin 69 euroa , mutta ei sisällä sykemittausta. Halvemmalla saaaktiivisuusrannekkeen, joka omasta mielestä tarjoaa paljon noin 60 euron hintalapulla Lapselle suunnattu aktiivisuusranneke voi auttaa lasta liikkumaan enemmän. Esimerkiksi Fitbitin valikoimista löytyy Fitbit Ace 2. Fitbit Ace 2 lapselle suunnatun aktiivisuusrannekkeen hinta on 69,95 euroa . Fitbit Ace 2 pitää lukua lapsen jokaisesta liikkumasta minuutista ja askeleesta. Tästä aktiivisuusrannekkeesta löytyy muun muassa yhden tunnin tavoite, joka muistuttaa lasta liikkumaan vähintään tunnin joka päivä.Ace 2 osaa myös mitata unen määrää. Fitbit Ace 2 aktiivisuusranneke voidaan asettaa muistuttamaan nukkumaanmenoajasta sekä herättämään lapsi aamulla. Näitä voidaan hallita Fitbitin sovelluksen avulla. Sovelluksella voidaan myös säätää sen mitä lapsi näkee ja mitä aikuinen näkee.Akun kestoksi luvataan jopa 5 päivää. Laitteen käyttö onnistuu kosketusnäytöllä sekä yhdellä painikkeella.Monista älykelloista löytyy samoja ominaisuuksia kuin aktiivisuusrannekkeista. Ne osaavat mitata sykettä ja niissä on GPS-seuranta.Yksi suurimmista eroista on näiden kahden puettavan laitteen välillä on akkukesto. Aktiivisuusrannekkeiden kohdalla akkukestot voivat olla useita päiviä, kun taas älykelloja joutuu lataamaan käytännössä joka päivä.Myös laitteiden koossa löytyy eroja. Aktiivisuusrannekkeet ovat usein kooltaan pienempiä kuin älykellot. Ero johtuu yleisesti siitä, että älykelloissa on isompi näyttö.Aktiivisuusrannekkeiden ja urheilukellojen vahvuuteen lukeutuvat parempi optimointi juuri aktiivisuuden ja urheilun kannalta. Ne ovat tarkoitettu seuraamaan urheilusuorituksia. Monet aktiivisuusrannekkeet osaavat näyttää muiden sovelluksia ilmoituksia puhelimista, mutta itse rannekkeisiin ei juurikaan saa asennettua muita sovelluksia esiasennettujen sovellusten lisäksi.Älykellojen kohdalla asia on toisin. Niiden käyttöjärjestelmät pyörittävät useita sovelluksia, jotka ovat suunniteltu älykellojen pienille näytöille.Nämä valinnat on tehty arvostelujen ja saatavuuden perusteella. Tietenkin hinnan puolesta aktiivisuusrannekkeen täytyy kuulua kyseiseen hintaluokkaan.Ensisijaisesti valinnat kohdistuivat sellaisiin tuotteisiin, jotka ovat uusia ja niitä on hyvin saatavilla eri verkkokaupoista., mikäli sinun mielestäsi listalta puuttuu laite tai vastaavasti jos listalta löytyy laite, jonka ei pitäisi olla siellä. Muutakin palautetta voi jättää kommenteissa.Jos omistat, on Galaxy Fit e silloin hyvä valinta. Arvostelujen perusteella tarvitset kaksi ylimääräistä sovellusta puhelimeen, jos sen merkki ei ole Samsung. Akku kestää noin viikon ilman puhelimesta tulevia ilmoituksia, mutta ilmoitusten kanssa akkukesto on vain kaksi tai kolme päivää.Kerättyä dataa voi ihmetellä Samsung Health -sovelluksen kautta. Galaxy Fit e aktiivisuusranneke osaa mitata sykettä, askelien määrää, matkaa ja unta.Rakenteeltaan Galaxy Fit e on kevyt ja vedenkestävä. Painoa tällä laitteella on vain 15 grammaa. Käyttöjärjestelmänä toimii Samsungin kevyt Realtime, joka on suunniteltu käytettäväksi aktiivisuusrannekkeisiin. Näytön koko on 0,74". Lue androidpit.comin arvostelu Samsungilta löytyy myös Galaxy Fit aktiivisuusranneke, jota myydään 99 euron hinnalla Galaxy Fit e:hen verrattuna Galaxy Fit tarjoaa isomman ja tarkemman näytön, isomman akun sekä enemmän muistia. Galaxy Fit osaa myös automaattisesti tunnistaa enemmän liikuntamuotoja kuin Galaxy Fit e.Xiaomi parantaa jatkuvasti Mi Band -sarjaa. Uusin Mi Band 4 tuo värillisen kosketusnäytön sekä pystyy seuraamaan enemmän liikkumista, esimerkiksi uinnin seuraaminen on uutta (vedenkestävä rakenne).Xiaomi Mi Band 4 tarjoaa erinomaisen akkukeston. Sen luvataan olevan jopa 20 päivää yhdellä latauksella. Lataus onnistuu mukana tulevalla USB-johdolla, johon Mi Band 4 asetetaan.Ranneke käyttää Bluetooth 5:stä yhteyden muodostamiseen puhelimen kanssa, joka on myös parannusta edellisiin malleihin verratessa. Ranneke käyttää puhelimen GPS-yhteyttä tarkempaan matkojen mittaamiseen, mutta muuten aktiivisuuden seuranta onnistuu ilman puhelinta. Bluetooth-yhteyden avulla ranneke jakaa tietoja Xiaomi Mi Fit -sovellukselle.Mi Band 4 aktiivisuusrannekkeella onnistuu sykemittaus, unen seuranta, askeleiden määrän mittaaminen, matkan pituuden mittaaminen sekä useita erilaisia treenejä. Lue Android Authorityn arvostelu Fitbit Inspire HR on tyylikäs ja pieni aktiivisuusranneke. Painoa sillä on vain 20 grammaa. Inspire HR julkaistiin maaliskuun aikana ja se korvaa Fitbit Alta HR -aktiivisuusrannekkeen.Inspire HR osaa mitata sykettä, seurata unta, laskea askeleiden määrän ja monia muita liikuntasuorituksia. Laite tallentaa automaattisesti tiedot, kun aloitat liikkumisen.Rakenteeltaan Inspire HR on vedenkestävä, joten sitä voi pitää yllään uinnin tai suihkun aikana. Laite sisältää OLED-kosketusnäytön ja yhden painikkeen, jolla laitteen hallinta onnistuu.Inspire HR käyttää yhteyden muodostamiseen puhelimen kanssa vanhempaa Bluetooth 4.0-yhteyttä. Tarkempaan reitin seurantaan laite käyttää puhelimen GPS-yhteyttä. Yhteyden avulla tiedot tallennetaan Fitbitin sovellukselle. Macworldin arvostelun mukaan 4 päivän akkukesto on helposti saavutettavissa, mutta jää hieman vajaaksi Fitbitin mainostamasta 5 päivän akun kestosta.Fitbitin valikoimista löytyy myös Fitbit Inspire, jonka hinta on 69 euroa . Tästä rannekkeesta puuttuu muun muassa sykemittari.99 euron hinnalla saa myös Samsung Galaxy Fit aktiivisuusrannekeen, joka kilpailee ominaisuuksien ja hinnan puolesta juuri Fitbit Inspiren HR:n kanssa.Näiden kahden aktiivisuusrannekkeen välillä Samsungin laite tarjoaa hieman pidemmän akkukeston, enemmän vaihtoehtoja urheilusuoritusten seuraamisessa ja mahdollisuuden vastata ilmoituksiin.Inspire HR taas tarjoaa mahdollisuuden käyttää puhelimen GPS-yhteyttä tarkempaan matkojen seuraamiseen. Inspire HR sopii myös paremmin naisille, koska sen avulla voi seurata ja tallentaa tietoja kuukautissyklistä.Polar A370 aktiivisuusranneke on jo hieman vanhempi laite, sillä se julkaistiin vuonna 2017. Se on silti erittäin hyvä vaihtoehto, varsinkin jos laitetta onnistuu löytämään alennuksesta. Vivosmart 4 ei sisällä integroitua GPS:ää eikä myöskään mahdollisuutta jakaa sitä puhelimen kautta, joten Vivosmart 4 ei osaa mitata matkaa tai nopeutta niin tarkasti kuin jotkut kilpailevat mallit.Vivosmart 4 keskittyy enemmän unen seurantaa ja sisältää pulssioksimetrin, joka osaa mitata happisaturaatiotason yön aikana. Askelmittarina tämä aktiivisuusmittari toimii paremmin kuin monet muut vastaavat. Virtaa akusta riittää noin 7 päivän ajaksi, joka on monelle käyttäjälle riittävästi.Garmin Vivosmart 4 sisältää kapean näytön, joka saa Android Authorityn arvostelussa hieman palautetta. Tämä ranneke on kuitenkin erittäin kevyt, painoa sillä on vain noin 21 grammaa. Rannekkeessa on joitakin älykkäitä ominaisuuksia. Ilmoitukset tulevat puhelimesta ranteeseen, sään tarkistaminen onnistuu sekä musiikin ohjaaminen. Toki näyttö on niin kapea, että ilmoituksien lukeminen voi olla hankalaa.Charge 3 ominaisuuksia käytiin läpi jo ylempänä, ks. Fitbit aktiivisuusranneke. Tässä lyhyt kertaus tuotteesta.Charge 3 pahin kilpailija tässä hintaluokassa on Vivosmart 4. Vivosmart 4 ei sisällä ollenkaan mahdollisuutta GPS-yhteyden muodostamiseen, mutta Charge 3 kykenee sellaiseen käyttäen puhelimen GPS-yhteyttä reitin ja nopeuden seuraamiseen. Charge 3 sisältää noin viikon verran kestävän akun.Aktiivisuusranneke on erinomainen valinta, jos haluat mitata aktiivisuutta tehokkaasti ympäri vuorokauden. Niitä saa useista eri hintaluokista ja hieman erilaisilla ominaisuuksilla. Askeleiden ja liikutun kilometrien lisäksi monet aktiivisuusrannekkeet keskittyvät myös unen määrän ja laadun mittaamiseen sekä analysoimiseen.Aktiivisuusmittareiden määrä on kuitenkin hieman vähentynyt, sillä yhä useampi yritys panostaa enemmän urheilu- ja älykelloihin.Tässä kertauksena, että minkälaisia aktiivisuusrannekkeita markkinoilta löytyy juuri nyt. Xiaomi Mi Band 4 on hyvä ja edullinen ranneke monipuolisilla ominaisuuksilla, joka sisältää erittäin pitkän akkukeston. Hinta 60 euroa.Mikäli satut omistamaan Samsungin puhelimen, on tällöin hyvä valinta Samsung Galaxy Fit e tai Samsung Galaxy Fit Fitbit Charge 3 on yksi parhaista aktiivisuusrannekkeista juuri nyt. Kykenee jatkuvaan sykemittaukseen ja seuraamaan useita liikuntamuotoja. SpO2 -sensorissa on myös potentiaalia. Fitbit Inspire HR on taas hyvä valinta, jos tarvitset pienen ja kevyen rannekkeen, josta kuitenkin löytyy monia ominaisuuksia.