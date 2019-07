Tekoälyn kehitykseen tulvii rahaa – Uudessa jättirahastossa mukana suuria teknologiayrityksiä

Suuria tekoälysatsauksia on saatu kuulla johtavilta talousmahdeilta, mutta nyt yksityinenkin sektori on tulossa apajille. Japanilainen teknologiayhtiö SoftBank on kertonut perustavansa uuden massiivisen rahaston, joka sijoittaa pääomia tekoälyyn erikoistuneisiin yhtiöihin. Suuria tekoälysatsauksia on saatu kuulla johtavilta talousmahdeilta, mutta nyt yksityinenkin sektori on tulossa apajille. Japanilainen teknologiayhtiö SoftBank on kertonut perustavansa uuden massiivisen rahaston, joka sijoittaa pääomia tekoälyyn erikoistuneisiin yhtiöihin.

Uusi rahasto on jatkoa SoftBankin alkuperäiselle Vision Fund -rahastolle, jonka tarkoituksena on sijoittaa uusiin kasvuyrityksiin. Tekoälysijoituksiin tarkoitettu Vision Fund 2 on suuruudeltaan vastaavaa kokoluokkaa eli sijoitettavan pääoman määrä on noin 108 miljardia dollaria. Summasta noin 38 miljardia dollaria tulee SoftBnkilta itseltään ja loput tulevat yhteistyökumppaneilta, kuten Applelta, Microsoftilta, Foxconnilta sekä useilta finanssialan yrityksiltä.



SoftBank keskustelee vielä muidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa, joten rahaston potti voi vielä kasvaa nykyisestä. Rahastossa ei näy saudisijoittajia, jotka ottivat alkuperäiseen rahastoon osaa. Tämä on ehkä tarkoituskin, sillä Saudi-Arabian epäillään sotkeentuneen Jamal Khashoggin murhaan, joten Saudi-Arabiasta peräisin oleva raha voi aiheuttaa turhaan poliittista riskiä.