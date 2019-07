Facebook lahjoitti ilmaiselle karttapalvelulle tehokasta tekoälyä

on kätevä vapaaehtoistyöhön perustuva karttapalvelu, jossa innokkaat kartoittajat päivittävät kaupunkialueiden maastotietoa ja kartoittavat katuja palveluun. Karttapalveluiden Wikipediaa hyödynnetään laajalti teknologiasektorilla, minkä johdosta se myös saa tukea isoilta teknologiayrityksiltä.

Esimerkiksi Facebook on antanut OpenStreetMapin (OSM) käyttöön kehittämänsä tekoälytyökalun, joka automatisoi kehitysmaiden katuverkon kartoittamisprosessia. Työkalu etsii satelliittikuvista teitä muistuttavia kohteita ja poistaa tulosten joukosta yleisimpiä väärin tulkintoja, kuten esimerkiksi kuivuneita joen uomia tai pitkiä muurin pätkiä. Työkalun avulla on tarkoitus parantaa esimerkiksi Afghanistanin, Bangladeshin, Indonesian, Meksikon, Nigerian, Tansanian ja Ugandan maastotietoa.Koska edellä mainituissa maissa syrjäseutujen tiet ovat yleensä päällystämättömiä, on niitä vaikea erottaa täysin oikein koneellisesti. Tästä syystä tekoälyn tuottamat tie-ehdotukset vaativat vielä OSM:n vapaaehtoisten hyväksynnän ennen kuin se päätyy kartalle.