Netflixistä tulossa huippuhalpa versio

Varsinaista hinta-alea ei ole kuitenkaan tulossa, vaan Netflix on lanseeraamassa uuden tilausluokan , jossa sarjoja ja elokuvia voisi katsoa vain mobiililaitteella. Rajoitetun laitetuen vastineeksi tilaaja saa halvemman kuukausimaksun. Palvelua testattiin aiemmin tänä vuonna Intiassa, mutta hyvien tulosten myötä se on päätetty lanseerata virallisestikin.Netflixin mukaan mobiilitilaus on tehokas tapa tavoittaa tilaajia maissa, joissa maksutelevisioon käytetään muutoinkin hyvin vähän rahaa. Testausvaiheessa Netflix hinnoitteli mobiiliversion Intiassa 3,63 dollariin, mikä on puolet vähemmän kuin aiemmin edullisin versio.