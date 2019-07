DNA myi antenniverkon maksu-TV-toiminnot kilpailijalleen

Suomessa valtakunnallista antennitelevisioverkkoa operoiva Digita on päättänyt ostaa DNA:n antenniverkon maksutelevisioliiketoiminnan. DNA:n maksutelevisioasiakkaat siirtyvät Digitalle vuoden 2020 ensimmäisenä päivänä. Suomessa valtakunnallista antennitelevisioverkkoa operoivaon päättänyt ostaa:n antenniverkon maksutelevisioliiketoiminnan. DNA:n maksutelevisioasiakkaat siirtyvät Digitalle vuoden 2020 ensimmäisenä päivänä.

Kauppa koskettaa vain DNA:n antenniverkon maksu-TV-toimintoja, joten DNA:n kaapeli- ja laajakaistapalveluihin sillä ei ole vaikutusta. Myytävällä liiketoiminnalla on historiaa aiemmin maksu-TV-palveluita antennitalouksiin tarjonneeseen PlusTV:hen, jonka DNA osti vuonna 2013 Teracom Groupilta.



DNA:n ja Digitan väliseen kaupan sisältyy myös ehto maksu-TV-palveluiden tarjoamisesta DNA:n myyntikanavista, joten palvelut eivät häviä DNA:n valikoimista vaikka niiden tarjoaja muuttuukin.



"Tarkoituksenamme on laajentaa maksu-tv:n peittoaluetta nykyisestä ja näin tarjota yhä useammalle tv-katsojalle mahdollisuus tilata maksullisia sisältöjä. Lisäksi suunnittelemme jo vapaasti katsottavilta kanavilta tuttujen hybridi-tv-palveluiden tuomista osaksi maksu-tv-tarjontaa. Myös uusien kaupallisten mallien lanseeraaminen sisällöntarjoajille on kehitteillä", kertoo Digitan vastaava toimitusjohtaja Markus Ala-Hautala.