Älä hämmenny – Twitter uudisti ulkoasuaan

Mikroblogipalvelu Twitter on uudistanut nettisivujensa ulkoasua. Uuden ilmeen tavoitteena on helpottaa palvelun käyttöä tuomalla keskeisimmät navigointipainikkeet käyttäjälle helpommin saataville. Yksinkertaisempi navigointi voi myös lisätä palvelu käyttöä.

Twitter luottaa jatkossakin kolmisarakkeiseen ulkoasuun, jossa palvelun varsinainen pihvi eli twiitit löytyvät keskimmäisestä sarakkeesta. Keskimmäiseen sarakkeeseen ei ole tullut juurikaan muutoksia, mutta vasen sarake on laitettu uuteen uskoon. Aikaisemmin sieltä on löytynyt Trends for your, jossa on listattu kaikki käyttäjää mahdollisesti kiinnostavat suositut puheenaiheet. Tilalle on tullut aiemmin navigointipainikkeet, joista pääsee kotinäkymään, ilmoituksiin, viesteihin, kirjanmerkkeihin ja niin edelleen.



Edellä mainitut panikkeet ovat aiemmin löytyneet sivun yläreunassa olevasta navigointipalkista.



Trends for you -osio on taas siirretty oikeaan reunaan Who to follow -ehdotusten yläpuolelle.