Nyt tarkkana – Nintendo Switchistä tulossa päivitetty versio

Eilen japanilainen pelijättipaljasti Switch Lite -käsikonsolin. Yhtiön on tiedetty kehittävän myös tehokkaampaa konsolia, mutta myös alkuperäinen Switch on saamassa päivityksen. Nintendo on nimittäin hakenut Yhdysvaltain televalvontaviranomaiselta (FCC) lupaa päivittää markkinoilla jo olevaa tuotetta ilman koko sertifiointiprosessin uudelleen läpikäymistä.