Amazon on mukana kehittämässä ilmaista Lord of the Rings -peliä

Amazon Game Studios on paljastanut olevansa mukana uuden Lord of the Rings -pelin kehityksessä. Peli on luonteeltaan MMO-tyyppinen moninpeli ja sitä on mahdollista pelata ilmaiseksi niin PC:llä kuin konsolillakin. on paljastanut olevansa mukana uuden-pelin kehityksessä. Peli on luonteeltaan MMO-tyyppinen moninpeli ja sitä on mahdollista pelata ilmaiseksi niin PC:llä kuin konsolillakin.

Amazon kehittää peliä yhteistyössä Leyoun kanssa. Pelin kehityksestä kerrottiin jo viime vuonna, mutta silloin kehittäjistä kerrottiin vain Leyoun nimi. Amazon on pysytellyt kulisseissa näihin päiviin saakka.



Moninpelin ajatuksena on tutkia maailmoja, jotka sijoittuvat aikaan ennen Lord of the Ringsin tapahtumia. Näin ollen pelaaja tulee törmäämään pelissä olioihin, joita he eivät ole aiemmin edes nähneet. Amazonilta on myös tulossa oma Lord of the Rings -aiheinen televisiosarja, mutta se ei ainakaan suoranaisesti liity peliin vaikka sijoittuu niin ikään aikaan ennen LOTR:n tapahtumia.