Saksalaisyritys mahdollistaa "skuuttailun" Turussa myös Ruisrock-viikonloppuna

Sähköpotkulaudoilla voi kuitenkin rullailla menemään myös tulevana viikonloppuna Turussa, sillä saksalaisyritys Tier on tänään laajentanut vuokrauspalvelunsa myös Turkuun.Turussa toukokuusta lähtien lautoja vuokrannut Voi Technology kertoo poistavansa omat lautansa viikonlopun ajaksi Turun kaduilta. Päätöstään se perustelee turvallisuudella. Yrityksen mukaan lautojen käyttöön liittyvät lieveilmiöt lisääntyvät suurten yleisötapahtumien aikana.– Meille on tärkeää huolehtia niin käyttäjiemme kuin muidenkin kaupunkilaisten turvallisuudesta. Olemme havainneet, että suurten festivaalien yhteydessä sähköpotkulautojen käyttöön liittyvät lieveilmiöt yleistyvät. Näemmekin, että on vastuullista poistaa skuutit käytöstä Ruisrockin ajaksi, kertoo Voi Technologyn Suomen markkinointipäällikkö Mathias Soini yrityksen julkaisemassa tiedoteessa.Kokonaan sähköpotkulaudat eivät kuitenkaan Turun katukuvasta poistu. Voin jättämän tilan täyttää saksalainen Tier, jonka laudat ovat tämän päivän aikana ilmestyneet kaduille myös Turussa. Aikaisemmin yrityksen lautoja on voinut vuokrata Tampereella ja Helsingissä. Yrityksestä on kommentoitu YLE:lle sen pyrkivän ennemminkin yhteistyöhän suurtapahtumien kanssa kuin poistamaan laudat kadulta niiden aikana.Ruisrock järjestetään Turussa tulevana viikonloppuna 5.-7. heinäkuuta. Ruissalossa järjestettäville festivaaleille odotetaan yli 100 000 kävijää.