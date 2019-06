Ilmaiset TV-lähetykset kaapelissa jatkuvat Suomessa – Kopiosto hävisi kanteen

Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan tv-ohjelmien lähettäminen kaapelioperattoreiden kohdalla on kuitenkin jälleenlähettämistä, joten erillistä korvausta Kopiostolle ei tarvitse maksaa. Tulkinnan mukaan kaapelioperaattoreiden lähetykset ovat samalla tapaa alkuperäisiä kuin antennitelevisioverkossakin. Mikäli Kopioston näkemys olisi mennyt läpi, olisi silloin tekijänoikeuskorvaus maksettu ikään kuin kahteen kertaan – ensin tekijät saavat korvauksen ohjelmahankintojen yhteydessä ja sitten uudelleen vielä lähetyksistä.Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten siitä voidaan vielä valittaa eteenpäin. Osapuolena tapauksessa on Kopioston lisäksi Telia. Markkinaoikeuden ratkaisu asiassa on luettavissa täältä