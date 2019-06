Apple pääsee pälkähästä? Kauppasota ei ehkä koske sitä

Applen laitteiden kokoonpanosta päävastuun saanut Hon Hai (Foxconn) kertoi sijoittajille , että sillä on Kiinan ulkopuolella tarpeeksi tuotantokapasiteettia jotta kaikki Yhdysvaltoihin matkaavat iPhonet voitaisiin valmistaa siellä. Jos siis tilanne Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä eskaloituu niin pahaksi, että Applen pitää valmistaa puhelimet jossain toisessa maassa, onnistuu se ilman, että tuotannosta vastaavaa yhtiötä pitää vaihtaa.Ainakaan vielä Apple ei ole nähnyt tarpeelliseksi siirtää iPhonien tuotantoa muualle. Tuotantokapasiteetista 25 prosenttia sijaitsee Kiinan ulkopuolella ja se kykenee ottamaan Hon Hain mukaan Applen tilaukset vastaan.Hon Hai on investoinut Applea varten muun muassa Intiaan. Lisäksi yhtiö on rakentamassa tuotantokapasiteettia Yhdysvaltoihin.