Tänään tulee isoja uutisia – Microsoft kertoo tietoja seuraavan sukupolven Xboxista

Tänään illalla kannattaa olla tietokoneiden ruutujen ääressä, sillä Microsoftin E3-esitys alkaa kello 23.00 Suomen aikaa. Tänään illalla kannattaa olla tietokoneiden ruutujen ääressä, sillä Microsoftin E3-esitys alkaa kello 23.00 Suomen aikaa. Microsoftin teaseröinnin perusteella esityksessä paljastetaan isoja uutisia – odotuksissa on ensimmäiset viralliset tiedot seuraavan sukupolven Xboxista.

Scarlett-koodinimen alla kehitettävä uusi konsolisukupolvi tulee aikanaan haastamaan Sonyn PlayStation 5:n, josta japanilaisyhtiö on jo pitänyt melua ennen E3-messuja. Microsoftilla on nyt hyvä tilaisuus kaapata valokeila itselleen kertomalla tietoja kehitteillä olevista Xboxeista. Tällä hetkellä tiedetään kuitenkin jo sen verran, että Microsoftin tuotekehityksessä on kaksi konsolia: tehokkaampi Anaconda sekä Xbox One S:n seuraaja Lockhart.



Microsoftin E3-esitystä pääset seuraamaan alla olevaan upotteen kautta. Seuraavan sukupolven Xboxien lisäksi Microsoft kertonee lisää uudesta Xbox-sovelluksesta Windows 10:lle.