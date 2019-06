Venäjä estää pian lukuisia VPN-palveluntarjoajia

Maaliskuussa kymmenen isoa VPN-yhteyden tarjoajaa sai käskyn Venäjän viranomaisilta alkaa blokkaamaan sivustoja, jotka ovat päätyneet maan sensuurilistalle. Mukana oli esimerkiksi NordVPN, HideMyAss sekä Hola VPN. Maaliskuussa kymmenen isoa VPN-yhteyden tarjoajaa sai käskyn Venäjän viranomaisilta alkaa blokkaamaan sivustoja, jotka ovat päätyneet maan sensuurilistalle. Mukana oli esimerkiksi NordVPN, HideMyAss sekä Hola VPN.

Yhdeksän kymmenestä palveluntarjoajasta on kieltäytynyt kunniasta, ja nyt Venäjän viranomaisten mukaan ne ovatkin vaarassa päätyä itse sensuurilistalle, jolloin venäläisten pääsy niiden palveluihin estyisi. Palveluntarjoajat ovat saaneet 30 päivää aikaa muuttaa kantaansa, mutta muutosta niiden kantaan ei ole näköpiirissä viranomaisten mukaan.



Vain yksi palveluntarjoaja on taipunut maan viranomaisten tahtoon. Venäjällä toimivan Kapersky Labin Kapersky Secure Connection on ilmoittanut blokkaavansa maan sensuurilistalla olevat sivustot.



Lähikuukausina todennäköisesti voiman tulevat blokkaukset eivät kuitenkaan vielä kokonaan estä venäläisiltä pääsyä VPN-yhteyksien pariin, sillä kyseessä olevan yhdeksän lisäksi vaihtoehtoja markkinoille vielä jää. Nähtäväksi jää kuitenkin kuinka tomerasti Venäjän viranomaiset lähtevät muiden VPN-palveluiden perään.