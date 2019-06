Päivän diili: Jaybird X4 urheilukuulokkeet 89 euroa - säästä 30€

Päivän diili

Kyseessä on siis Jaybird X4 langattomat kuulokkeet, joiden hinta on nyt 89 euroa Jaybird X4 kuulokkeiden isoin uudistus edelliseen malliin verrattu on IPX7-luokitus, joten X4 kuulokkeet kestävät vettä. Akkukeston luvataan olevan 8 tuntia, joka Soundguys.comin arvostelun perusteella pitää hyvin paikkansa. Akku ladataan mukana tulevalla lataustelineellä. Mukana tulee myös erilaisia korvatyynyjä, paitapidike, kuljetuspussi ja muuta. Saatavilla kolmessa eri värissä: musta, vihreä ja harmaa.Kuulokkeet eivät ole täysin langattomat. Käytön aikana johto on pään takana ja siinä on myös kiristin sekä ohjain, jolla säädetään äänenvoimakkuutta ja vaihdetaan kappaletta. Jaybirdin sovelluksella onnistuu äänen mukautus.Tarjous on voimassa su 9.6. asti.Lue myös: Samsung Galaxy Buds arvostelu