Testissä budjettipelaajan headset: Turtle Beach Atlas One

Tekniset tiedot

: 40 mm: 20 Hz - 20 kHz: 3,5 mm, erillinen in ja out: kiinteä, pois käännettäväHeadsetin sangan päällä on hiilikuitua jäljittelevä tekstuuri. Sangassa on alla pieni pehmuste, jonka pinta on keinonahkaa, ja samaa materiaalia ovat myös korvatyynyjen pinnat. Kiinteästi paikallaan olevissa pehmikkeessä on ehkä vähän säästelty, mutta toisaalta Atlas Onen käyttö ei aiheuta ainakaan itselle suurempaa rasitusta (mainittakoon, että en todellakaan ole herkkä kuuloke-epämukavuudelle), joten ehkä sitä sitten on suunnilleen tarpeeksi. Kuulokkeet ovat melko kevyet, (osittain siksi, että ovat pääosin muovia) mutta istuvat tiukahkosti. Keveys on tietysti hyvä asia, mutta tässä tapauksessa se johtuu pitkälti laadussa tehdyistä kompromisseista enemmän kuin innovatiivisesta designista.Äänenvoimakkutta voi säätää vasemman kuulokkeen takaa löytyvästä rullasta. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, ohjaus toimii hyvin ja on helppo löytää sormella.Kuulokkeiden johto on ns. perinteinen kumipiuha, ei siis punottu. Valitettavasti johto on kuulokeiden päästä kiinteä, eli sen rikkoutuessa menevät koko kuulokkeet vaihtoon. Kuulokkeista lähtevä noin metrin mittainen pätkä päättyy yhteen 3,5 mm urosliittimeen, johon on yhdistetty sekä mikrofoni että sisään tuleva ääni. Pakkauksessa toimitetaan kuitenkin lisäksi parimetrinen jatkopala, jonka pää haarautuu kahdeksi erilliseksi liittimeksi.Mikrofoni löytyy vasemmalta puolelta ja sen voi kääntää eteen tai ylös (mute). Kääntyvän mikrofonin hyvä puoli on se, että on hyvin helppoa nähdä, onko mikki päällä vai ei. Laadultaan mikrofoni on selvästi edullisen pään edustaja, mutta varmasti sillä tulee toimeen paremman puutteessa. Ääni on jonkin verran peltipurkkimainen ja suhinoita on vaikea saada pois (tosin minulla oli vaikeuksia myös Elite Atlas -headsetin säätämisessä suhinoiden suhteen, joten ehkä koneellani on vain jotain Turtle Beachia vastaan).Itse kuulokkeiden ääni vähän ohut, mutta mukiinmenevä. Jollei ole hifistelijä tai pitänyt viime aikoina korvillaan erityisen laadukkaita luureja, tuntuu Atlas Onen ääni varmasti hyvältä. Musiikki toistuu tasapainoisesti ja peliäänissä ei ole valittamista. Ero täyteläisyydessä ja selkeydessä tulee kuitenkin ilmeiseksi, jos pääsee perätysten vertailemaan tasokkaampiin laitoksiin. Aina on kuitenkin muistettava hinta-laatu-suhde ja kohderyhmä, mitkä huomioiden Atlas Onen äänenlaadusta ei ole pahaa sanottavaa.Lelumaisuus ja keskinkertaisuus on läsnä, mutta Atlas One onnistuu kyllä kohtuullisesti tavoitteessaan olla houkutteleva budjettipelaajan vaihtoehto. Tekonahka saattaa pidemmän päälle olla kangaspintaa hiostavampi, mutta toiset toki pitävät premiumimmasta tuntumasta.En ole ko. hintaluokan kokenein ekspertti mutta väitän, että alle 50 euron hintaluokassa on sen verran kova kilpailu, että luultavasti tarjolla on mukavampiakin kuulokemikrofoneja. Suurin yksittäinen mukavuuteen negatiivisesti vaikuttava tekijä on Atlas Onen yleinne jäykkyys ja pehmusteiden vähyys. Äänenlaatu Atlas Onessa on kuitenkin kohdallaan, ja jos mikrofonille asetetut vaatimukset pitää kohtuullisen pieninä, voi Atlas Onea ehkäpä harkita.