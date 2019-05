iPod touch teki yllätyspaluun – Musiikkisoittimille löytyy vielä kysyntää

Uskota tai älä, Apple on julkaissut uuden sukupolven iPod touch -soittimen. Edellisen iPod touchin Apple julkaisi neljä vuotta sitten eli vuonna 2015. Uudessa iPod touchissa käytetään A10 Fusion -järjestelmäpiiriä, joka on tuttu vuonan 2016 ilmestyneestä iPhone 7:stä. Uskota tai älä,on julkaissut uuden sukupolven-soittimen. Edellisen iPod touchin Apple julkaisi neljä vuotta sitten eli vuonna 2015. Uudessa iPod touchissa käytetään A10 Fusion -järjestelmäpiiriä, joka on tuttu vuonan 2016 ilmestyneestä iPhone 7:stä.

Tehokkaamman järjestelmäpiirin ansiosta iPod touch soveltuu monipuolisempaan viestintään. Se tukee FaceTime-ryhmäpuheluita sekä AR-efektejä. Luonnollisesti seitsemännen sukupolven iPod touch soveltuu myös vaativampaan pelaamiseen. Musiikkisoittimessa on neljän tuuman Retina-näyttö (1136x640 pikseliä) ja tallennustilaa on mallista riippuen 32, 128 tai 256 gigatavua.



Muotoilullisesti iPod touch on pysynyt entisellään, esimerkiksi fyysinen kotinäppäin on pysynyt paikoillaan.



Uutta iPod touchia tulee saataville pinkkinä, hopeana, harmaana, kultaisena, sinisenä ja (PRODUCT)RED-punaisena. Soittimien hinnat ovat 239 euroa (32 GB), 349 euroa (128 GB) ja 459 euroa (256 GB). Uutta iPod touchia myydään Suomessa Applen verkkokaupan kautta.