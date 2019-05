Microsoft kehuu xCloud-pelipalvelua – Tukee suoraan jopa 3500 peliä

Microsoftin mukaan se on asentanut palvelinlaitteistoa pilvipelaamista varten yhteensä 13 eri Azure-alueelle , jotka sijaitsevat tärkeimpien pelikehityskeskusten läheisyydessä Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Palvelusta on siis tulossa kansainvälinen, eikä pelkästään Yhdysvaltojen sisämarkkinoille keskittyvä.Vielä tässä vaiheessa Microsoft ei halua paljastaa tarkempaa aikatauluaan xCloudin julkaisun suhteen. On kuitenkin mahdollista, että uutta tietoa saadaan kesäkuussa E3-messujen aikaan.Microsoftin tarjoama pilvipeliteknologia on ilmeisesti sen verran houkutteleva, että Sonykin päätyi käyttämään sitä omassa tarjonnassaan . Kilpailu on kovenemassa alalla, sillä keväällä Google esitteli pilvipelaamista tarjoavan Stadian.