Spotify paljasti ensimmäisen laitteensa – Tällainen on Car Thing

laajentumisesta laitebisnekseen on puhuttu jo muutaman vuoden ajan, mutta tulevina viikkoina näissä suunnitelmissa otetaan ensimmäinen konkreettinen askel. Suoratoistopalvelu aikoo nimittäin aloittaa autosoittimensa rajoitetun testin.

Luovasti nimetty Car Thing -laite kytketään auton tupakansytytinpaikkaan, josta se saa tarvitsemansa virran. Auton äänentoistolaitteistoon ja puhelimeen laite kytkeytyy langattomasti Bluetoothin avulla. Soittimessa on pieni pyöreä näyttö, joka näyttää parhaillaan soitettavan kappaleen nimen. Näytön vieressä on muutama painike soitettavan soittolistan hallintaan.Joku voisi kysyä, että mihin ihmeeseen laitetta tarvitaan. Eikö olisi näppärämpää yhdistää puhelin suoraan Bluetoothilla tai audiopiuhalla auton äänentoistoon? Kappaleet kun tulevat joka tapauksessa puhelimen datasiirron avulla kaiuttimiin. Spotifyn osalta kyse on siitä, että se haluaa kerätä tarkempaa tietoa ihmisten kuuntelutottumuksista autoissa.Spotify testaa laitetta vain Yhdysvalloissa valikoitujen Premium-asiakkaiden kanssa. Yhtiön mukaan se voi laajentaa testausta myöhemmin Voice Thing- ja Home Thing -laitteitta. Spotify aikoo kuitenkin pysyä musiikkialustana, eikä sillä ole erityisiä intohimoja muuttua laiteyhtiöksi.