Facebookin perustaja haluaisi pilkkoa yhtiön pienempiin osiin – Facebook pöyristyi ajatuksesta

Hughesin mukaan Facebook on omalla orgaanisella kasvullaan ja muutamilla yritysostoilla onnistunut nappaamaan alustojensa piiriin valtaosan Internetiä käyttävästä väestöstä. Facebookilla itsellään on jo 2,3 miljardia käyttäjää, WhatsAppilla on 1,6 miljardia käyttäjää, Facebook Messengerillä 1,3 miljardia käyttäjää ja Instagramilla on noin miljardi käyttäjää.Näiden alustojen kautta Facebook siis tavoittaa lähes jokaisen Internetiä käyttävän ihmisen ja niiden teknisillä ratkaisuilla on vaikutusta siihen, millaista tietoa heille päivittäin esitetään. Facebookin ratkaisuilla on jo yksistään suuri vaikutus ihmisten yksityisyydensuojan tasoon. Facebookilla on siis valtavan suuri maailmanlaajuinen valta, minkä takia yhtiö pitäisi Hughesin mielestä pilkkoa pienempiin osiin. Facebook myöntää , että valtava menestys tuo mukanaan suuren vastuun, jonka yhtiö on valmis myös kantamaan. Yhtiö ei kuitenkaan kannata ajatusta, että vastuuta lisättäisiin pilkkomalla menestyvä yritys, vaan ennemminkin kattavan sääntelyn avulla.