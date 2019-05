Netflixiin ilmestyi huomaamatta tämän vuoden kansainvälinen hittielokuva

Tässäkin kuussa Originals-elokuvia tulee kokonaisuudessaan 19 kappaletta, ja ne kaikki löydät täältä , mutta palveluun tulee vielä paljon enemmän muiden tuottajien sisältöä.Niihin on aivan hiljattain kuulunut myös yksi tämän vuoden merkittävimmistä kansainvälisistä hittielokuvista, joista et välttämättä ole edes kuullut. Kyseessä on Kiinassa valtaisan suosion kerännyt The Wandering Earth.Yli 600 miljoonan euron arvoinen kassamagneetti on julkaistu viime kuun lopulla Netflixissä. Kyseessä on niin valtaisa hittielokuva, että se painii samassa sarjassa kovimpien Marvel-supersankarielokuvien kanssa, kertoo IndieWire Itseasiassa edes Hollywoodissa vain Captain Marvel ja Avengers: Endgame ovat tuottaneet tänä vuonna enemmän kuin The Wandering Earth.The Wandering Earth, alkuperäiseltä nimeltään Liu lang di qiu, on Frant Gwo:n ohjaama sci-fi draama, jossa ihmiskunta joutuu kuolevan auringon takia luomaan maapallolle raketit liikkumista ja eloonjäämistä varten.Kaikki uudet elokuvat ja tv-sarjat Netflixissä näet päivittäin High.fi-palvelusta