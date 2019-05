EA Access saapuu Playstationille

Palvelun voi tilata PlayStation Storen kautta. Palvelun hinta on 4,99 dollaria kuukaudessa tai 29,99 dollaria vuodessa. Palvelun tilaamalla pääsee käsiksi kohtuullisen kokoiseen kirjastoon EA:n pelejä, pääsee tutustumaan uusin peleihin ennen niiden julkaisua, sekä saa alennusta pelin sisäisistä ostoista sekä kokonaisista peleistä.Palvelun tilaaja pääsee pelaamaan vielä julkaisemattomia pelejä kymmenen tunnin edestä ennen niiden virallista julkaisupäivää. Lisäksi pelaaja pääsee käsiksi EA:n kirjastoon jo julkaistuista peleistä, josta löytyy useat eriversiot isoista pelisarjoista, kuten FIFA, Battlefield sekä Madden.Palvelun saapuminen on jälleen yksi esimerkki Sonyn suunnanmuutoksesta. Yhtiö on estänyt EA Accessin saapumisen konsolilleen vuodesta 2014 asti, jolloin se julkaistiin. Sonyn mukaan se ei antanut pelaajille vastinetta rahoilleen aikoinaan. Palvelu ei ole sen jälkeen hirveästi muotoaan muuttanut (eikä hintaa), mutta pelikirjasto on kasvanut kuluneen viiden vuoden aikana. Ehkä se on saanut Sonyn kääntämään päänsä tai sitten syynä on Sonyn muuttunut suhtautuminen, josta esimakua saatiin alku vuodesta yhtiön sallittua eri alustojen välisen pelaamisen muutamalle pelille. Palvelu saapuu Playstationille heinäkuussa.