Spotify pyyhälsi massiivisen 100 miljoonan rajapyykin yli

Suoratoistomusiikin pioneeri Spotify on kasvanut tasaisen tappavaa tahtia vuosikausia. Edes Apple Music ei ole onnistunut huimista panostuksistaan riippumatta nousemaan Spotifyn yli markkinoiden suosituimmaksi musiikkialustaksi.

Yhtiö on kertonut uusimpien talouslukemien yhteydessä, että se on onnistunut vihdoin ylittämään 100 miljoonan maksavan asiakkaan haamurajan. Jo aiemmin Spotify ohitti myös toisen suuren luokan virstanpylvään, sillä kokonaiskuuntelijoiden määrä kasvoi yli 200 miljoonan joulukuussa.



Mainosrahoitteisella mallilla Spotifyä käyttää nyt noin 117 miljoonaa ihmistä.



Loppuvuodesta yhtiö sai käännettyä toimintansa ensimmäistä kertaa plussalle, mutta nyt liikevoitto on jälleen haihtunut. Spotify meni tällä neljänneksellä 142 miljoonaa pakkaselle, joka on kuitenkin parannusta edellisvuoden samaan ajanjaksoon.



Spotifyn pahin kilpailija Apple Music on kasvanut erityisesti Yhdysvalloissa, jossa Apple on panostanut erityisen vahvasti muun muassa jatkuvasti pyörivine televisiomainoskampanjoin. Siellä Apple onkin ohittanut Spotifyn, mutta maailmanlaajuisesti Apple Music on pitkän takamatkan päässä, joskaan Apple ei ole hetkeen kertonut maailmanlaajuisia kuuntelijamääriä.