Tässä kaikki Netflixin toukokuun uutuuselokuvat

Elokuvia on tulossa useista eri genreistä ja ympäri maailman, joten otetaanpa tarkasteluun mitä tuleman pitää.Heti kuukauden alkuun julkaistaan dokumenttielokuva Knock Down The House, joka kertoo naisista jotka taistelevat lasikattoa vastaan, ja erityisesti Yhdysvaltain politiikan uudesta tähdestä Alexandia Ocasio-Cortezista. Kuukauden toinen dokumenttielokuva on 17. päivä julkaistava sotareporttereita haastatteleva espanjalainen Morir Para Contar.Espanjalaisosaamista tosin nähdään myös fiktiivisessä osastossa. Komediat Despite Everything ja Gente que viene y bah ovat myös Espanjasta. Ensimmäinen kertoo neljästä siskoksesta, jotka etsivät geneettisiä perintöjään, toinen puolestaan naisesta, jonka poikaystävä petti sitä kuuluisan TV-reportterin kanssa.Kansainvälistä väriä löytyy muutenkin kiitettävästi listalta. Malesialaien kauhuelokuva Munafik 2 kertoo muslimiparantajan taistosta islaminvastaisia yliluonnollisia voimia vastaan.Muihin aasialaistuotantoihin lukeutuu kaksi vahvoista rikollisia vastaan taistelevista naisista kertovaa elokuvaa (intialaisdraama Chopsticks, filippiiniläistoiminta Maria) sekä Koreaan sijoittuvat toimintaelokuva Jo Pil-ho: The Dawning Rage ja trilleri Svaha: The Sixth Finger, joka kertoo kulttiin liittyvästä murhasta.Muuta kansalainvälistä Originals-sisältöä tarjoavat, saksalainen draama naisen seksuaalisen väkivallasta selviytymisestä, Alles ist gut, romanttinen ranskalaistrilleri Shéhérazade, jossa 17-vuotias miehenalku tapaa elokuvan nimeä kantavan prostituoidun, Chileen ja Argentiinaan sijoittuva dramedia Dry Martina sekä meksikolainen lyhytelokuva A Tale of Two Kitchens.Perinteisempää jenkkiviihdettä puolestaan ovat ensi kuussa Zac Efronin ja Lily Collinsin tähdittämä massamurhaaja Ted Bundystä ja hänen Liz-tyttöystävästä kertova Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ja SNL-näyttelijöillä tähditetty komedia Wine Country.Muita amerikkalaistuotantoja ovat teinikomedia The Last Summer, koko perheen elokuva Good Sam, teinidraama See You Yesterday, sci-fi-elokuva Rim of the World, psykologinen trilleri The Perfection, romanttinen komedia Always Be My Maybe sekä vielä tuntematon Joy.Kmediasisällöstä pitävät huolen Wanda Sykesin stand-up-spesiaali Not Normal sekä tähtiä vilisevä Still LAUGH-IN: The Stars Celebrate.Katsottavaa siis taatusti riittää taas ensi kuussakin. Tässä vielä lista kaikista ensi kuun Originals-elokuvista julkaisujärjestyksessä:Löydät myös Netflixiin saapuneet uudet elokuvat, riippumatta niiden tuottajasta, joka päivä osoitteesta high.fi/netflix-uudet