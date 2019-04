Googlen sisaryhtiö sai luvan aloittaa dronekuljetukset Yhdysvalloissa

Googlen sisaryhtiö Wing on saanut sertifikaatin Yhdysvaltain ilmailuhallinollta, jonka avulla se voi aloittaa dronekuljetukset. Googlen sisaryhtiö Wing on saanut sertifikaatin Yhdysvaltain ilmailuhallinollta, jonka avulla se voi aloittaa dronekuljetukset.

Wing on ensimmäinen dronekuljetusyhtiö, joka on saanut sertifikaatin.

Sertifikaatti antaa Wingille luvan aloittaa kuluttajille suunnatut dronekuljetukset Yhdysvalloissa. Yhtiö aikoo aloittaa pilottitestauksen vielä myöhemmin tänä vuonna Virginiassa. Wing työskenteli yhteistyössä Yhdysvaltain ilmailuhallinnon kanssa monta vuotta saavuttaakseen hyväksynnän. Hyväksynnän saadakseen yhtiö esitti ilmailuhallinnolle todisteita, joiden mukaan tehty matka on jalankulkijoille turvallisempi dronella kuin autolla tehtynä.



Wing oli alunperin osa Googlen X-yksikköä, joka on tunnettu suuruuden hulluista projekteista. 2018 heinäkuussa Wing eritytettiin omaksi yhtiökseen.



Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ensimmäinen paikka, jossa Wing pääsee kokeilemaan siipiään dronekuljetusten kanssa. Australian pääkaupungissa Canberrassa yhtiö aloitti dronekuljetukset aikaisemmin tänä vuonna.