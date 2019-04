Leica iski arkaan paikkaan Kiinassa – Poisti tämän mainosvideon netistä

Taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksista ja niihin liittyvistä teloituksista on kulunut nyt 30 vuotta (alkoi 15. huhtikuuta ja päättyi 4. kesäkuuta 1989). Asia on ollut alusta lähtien herkkä aihe Kiinan hallinnolle, minkä takia laajalti tunnettua-valokuvaa on sensuroitu Kiinassa aktiivisesti. Leica päätyi käyttämään tämän kuvan taustatarinaa ja itse kuvaa mainosvideossaan.Mainoksen julkaisu aiheutti kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa suuren kohun , minkä seurauksena Leica on päätynyt poistamaan videon YouTubesta ja on päättänyt olla levittämästä sitä sosiaalisen median kanavissaan. Yhtiö on yrittänyt paikata tilannetta toteamalla, ettei kyseessä ole ole sen tilaama virallinen mainosvideo. Videon on tehnyt brasilialainen mainostoimisto F/Nazca Saatchi & Saatchi.Kiina on yksi Leican tärkeimpiä markkina-alueita ja se tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kiinalaisen Huawein kanssa.