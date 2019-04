Valve yllättää – Aikoo paljastaa omat VR-lasit

-pelikaupastaan ja hittipeleistään parhaiten tunnettujatkaa panostuksiaan laitteistopuolella, sillä yhtiö on esittelemässä omat VR-lasit. Aiemmin Valve on tehnyt yhteistyötä HTC:n kanssa Vive-virtuaalilasien kanssa, mutta yhteistyö näyttää muuttuneen kilpailuksi.

Pelikaupan verkkosivustolle lisätyn Valve Index -markkinointisivun perusteella peliyhtiö aikoisi siis esitellä lähiaikoina omat VR-lasit. Julkistuspäivä on ilmeisesti toukokuussa. Valven on huhuttu kehittävän omia laseja aiemminkin, mutta nyt tuotekehitystyö alkaa konkretisoitumaan ulkopuolistenkin näkövinkkelistä katsottuna.Oculus on tuomassa markkinoille kevään aikana Quest- ja Rift S -lasit. Lisäksi huhtikuun puolessa välissä alkaa yrityksille tarkoitettujen Vive Focus Plus -lasien myynti.