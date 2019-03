Neaton mallien väliset erot: Neato D3, D4, D5, D6 ja D7 vertailussa

Yhtäläisyydet

Ostajalle ei ole lainkaan selvää, miten valmistajan eri mallit eroavat toisistaan, joten päätimme koota yhteen selkeän yleiskuvauksen eri mallien välisistä eroista.Käytännössä kaikki Neaton nykyiset D-sarjalaiset ovat pohjimmiltaan sama laite, joka alkaa halvimmasta D3 -mallista. Tämän jälkeen jokaiseen pykälään kohti kalleinta laitetta, D7:aa, on lisätty jotain, mitä edellisestä mallista ei löydy.Kaikki Neaton D-sarjalaiset näyttävät hyvin samanlaisilta: D-kirjaimen muotoinen laite, jossa on päällä pyöreä kohouma. Tuon pyöreän kohouman alla sijaitsee Neaton lasertutka, jolla robotti tarkkailee ympäristöään ja navigoi sen mukaan.Kaikki Neaton tässä käsiteltävät mallit ovat myös "Connected", eli ne on suunniteltu ohjattavaksi älypuhelimen avulla - ja älypuhelimen sovelluksen avulla roboteista saadaankin kaikki niiden ominaisuudet käyttöön.Jokaisessa D-sarjan imurissa pölysäiliö tyhjennetään samalla tavalla ja lataustelakka on samanlainen. Myös samat rajausnauhat toimivat kaikkien D-sarjalaisten kanssa, joilla rajoitetaan robotti-imurin liikkumista asunnossa.Kaikki Neaton D-sarjalaiset tukevat myös ns.-toimintoa, eli mikäli niiden akku hyytyy kesken siivousurakan, ne siirtyvät lataamaan itseään ja jatkavat siivousta tämän jälkeen.Myös käytettävissä oleva älypuhelinsovellus on kaikille roboteille sama, vaikkakin tietyt toiminnot ovat käytössä vain tietyillä malleilla. Siivouksen jälkeisen kartan osaavat piirtää kaikki Neaton D-sarjan mallit. Myös ajastukset ja alueiden rajaukset toimivat kaikissa malleissa identtisesti.Aivan ensimmäinen ero liittyy ilmansuodattimiin. Ilmansuodattimet toimivat kuten tavallisissakin imureissa, eli ne estävät pölyä karkaamasta ilmaan imurin sisältä. Halvimmassa mallissa eli Neato D3:ssa ilmansuodatin on tasoaToiseksi halvimmassa mallissa, Neato D4:ssa, hypätään askel parempaan ja tässä mallissa käytetään Neaton terminologian mukaan-suodattimia, jotka ovat parempia kuin D3:ssa käytetyt.Kolmessa kalleimmassa mallissa, eli Neato D5, D6 ja D7 -malleissa käytetään yhtiön parasta suodatinta, yhtiön termein-suodatinta.Tämä on hyvä pitää mielessä etenkin allergiakodeissa, joissa ilmanpuhtaudella on iso merkitys.Tämä on tuskin kovinkaan monelle merkittävä ero, mutta ero se siltikin on. Monet kerrostaloasukkaat, jossa lähes kaikilla naapureilla on käytössään oma WLAN-verkko, ovat vaihtaneet WLAN-verkkonsa toimimaan 5 gigahertsin taajuudelle perinteisen 2,4 gigahertsin sijaan. Tämä vaihdos täytyy joskus tehdä siksi, että 2,4 gigahertsin taajuudella ruuhkaisessa ympäristössä vapaat kaistat monesti vain loppuvat. 5 gigahertsin taajuus taas on useasti "tyhjempi" ja näin ollen WLAN-verkko toimii sutjakammin, jos kaikki laitteet käyttävät tuota taajuutta. Omakotitaloasukkailla tätä ongelmaa harvemmin on.Kaikki muut Neaton D-mallit käyttävät ainoastaan 2,4 gigahertsin taajuutta, mutta kallein malli, Neato D7, osaa käyttää sekä 2,4 gigahertsin taajuutta että 5 gigahertsin taajuutta.Siivoustuloksen kannalta merkittävä ero syntyy sivuharjan myötä. Sivuharja robotti-imurissa auttaa siivoamaan myös seinänvierustat ja nurkat tarkemmin kuin mihin imuri itse ylettyisi. Vaikka olemmekin kritisoineet Neaton sivuharjaa varsin onnettomaksi arvosteluissamme, on sen olemassaolo kuitenkin merkittävä erottava tekijä. Ilman sivuharjaa robotti ei yksinkertaisesti pysty siivoamaan tarpeeksi läheltä esteitä (tuolinjalkoja, seiniä, jne) kuin sivuharjan kanssa.Sivuharja löytyy ainoastaan kolmesta kalliimmasta mallista, eli D5, D6 ja D7 -malleista. Halvimmista laitteista, eli D3:sta ja D4:sta sivuharja puuttuu kokonaan.Kaikki Neaton D-sarjan mallit osaavat totella ns. rajoitusnauhaa. Tuo magneettinen, paksun teipin oloinen, nauha toimii robotille signaalina, joka kertoo sille, että nauhan toiselle puolelle ei ole lupa mennä. Nauhalla voidaan rajata vaikkapa liian matala TV-taso pois siivousalueesta, jolloin Neato ei yritä tunkea sinne.Kuten sanottu, kaikki mallit tukevat rajausnauhaa, mutta ainoastaan kolmen kalleimman mukana sellainen toimitetaan. Neatot D5, D6 ja D7 toimitetaan yhteensä 2 metrin mittaisella pätkällä rajausnauhaa - halvempien mallien omistajat joutuvat ostamaan sitä itse tarvittaessa.Toki rajausnauhan merkitys on sinänsä vähäpätöisempi Neaton kanssa, koska kaikki mallit tukevat rajausten vetämistä suoraan sovelluksen karttaan.Mielenkiintoinen valinta Neatolta on ollut se, mihin malleihin tuodaan mahdolliseksi valita hiljaisemman ja kovaäänisemmän tilan väliltä. Tilat, jotka kulkevat nimellä "Eco" ja "Turbo" ovat etenkin äänenvoimakkuuden kannalta selkeästi toisistaan eroavia - turbotilassa Neato on varsin äänekäs, mutta ainakin oletettavasti myös tehokkaampi.Tilan valinta on mahdollista toiseksi halvimmassa mallissa, D4:ssa, sekä kahdessa kalleimmassa mallissa. Eli siivoustilaa ei voi vaihtaa halvimmassa D3:ssa eikä keskimmäisessä D5:ssa.Merkittävä ero syntyy myös robotin pääharjan valinnan suhteen. Tässä on tarjolla kahta erilaista mallia: Kolmessa halvimmassa mallissasiivousharja on mallia "tavanomainen yhdistelmäharja", jossa on sekä silikonisia että harjaslapoja. Kahdessa kalleimmassa mallissa on muutoin vastaava harjasosa, mutta näissä malleissaharja on spiraalinmuotoisesti kierretty. Spiraalimuodon pitäisi ainakin teoriassa irrottaa juuttunutta likaa paremmin lattioista kuin tasaisen telan.Iso ero syntyy myös akkukestojen välille. Näissä valmistajan ilmoittama akkukesto nousee pykälittäin ylöspäin, alkaen halvimman mallin (D3) noin 60 minuutista, päätyen aina kahden kalleimman mallin (D6 ja D7) 120 minuuttiin. Eli kalleimpien mallien ilmoitettu akun kesto on tuplat halvimpaan malliin verrattuna.Jos asut kaksikerroksisessa talossa, on tällä kohdalla merkitystä. Neaton kolme kalleinta malliaosaavat muistaa kolme eri pohjapiirustusta. Eli robotti tunnistaa kaksikerroksisessa asunnossa sekä ylä- että alakerran ja osaa siivota sen mukaan, jos se tukee useampaa pohjapiirustusta.Jos robotti ei osaa kuin yhden pohjapiirustuksen, ei esimerkiksi virtuaalisia rajaviivoja voi käyttää kuin yhdessä kerroksessa.Pohjapiirustusten määrän muistamisella on merkitystä myös, jos robottia aiotaan käyttää useammassa eri osoitteessa: vaikkapa kotona ja loma-asunnolla.Ainoastaan Neaton kallein malli, Neato D7, osaa siivota ainoastaan halutun alueen. Ominaisuus tuli D7:aan ohjelmistopäivityksenä loppuvuodesta 2018. Tämän ominaisuuden ansiosta asunnon eri huoneet voidaan nimetä kukin erikseen.Ominaisuuden avulla robotti voidaan halutessa ohjata siivoamaan vaikkapa ainoastaan lastenhuone, jolloin sitä ei tarvitse kantaa lastenhuoneeseen ja lukita sinne. Päinvastoin, tällöin robotti siirtyy telakastaan itse lastenhuoneeseen, siivoaa sen ja palaa lopuksi takaisin telakkaan.Tärkein ero on tietenkin hinta. Halvin malli, Neato D3, maksaa tätä kirjoittaessa noin 350 euroa . Tämän jälkeen hinnat nousevat tappavan tasaisesti reilun 50-100 euron nykäyksin per malli. Kallein malli, Neato D7, maksaakin sitten jo noin 650 euroa Onkin iso pohtiminen, mistä ominaisuuksista haluaa maksaa ja miten paljon lisää.Mitä sitten Neato D3 ja Neato D4 välillä valitsevan pitäisi miettiä? Neato D3 maksaa 350 euroa ja Neato D4 maksaa 400 euroa Neato D4:ssa on parempi ilmansuodatin kuin D3:ssa. D4 omistaja voi valita käyttötilan turbon ja eco-tilan väliltä.Tärkeimpänä erona voitaneen kuitenkin pitää akkukestoa, joka on D4:ssa noin neljänneksen parempi kuin D3:ssa, eli se soveltuu asteen isompaan kotiin kuin pikkuveljensä.Keskitason taistelu on tiukka. Neato D4 maksaa 400 euroa ja sen isoveli, D5 maksaa 450 euroa Mitä sitten 50 eurolla saa enemmän?Neato D5 tukee kolmea pohjapiirustusta, joten se sopii kaksikerroksiseen kotiin paremmin kuin D4. Jos haluaa käyttää fyysisiä rajausnauhoja, sellainen tulee mukana D5:n kanssa, mutta D4:n kanssa ei.D5:ssa on Neaton parhaaseen kategoriaan kuuluva ilmansuodatin, kun D4:ssa on sitä asteen heikompi suodatin. D5 sisältää myös sivuharjan, joka mahdollistaa tarkemman siivouksen seinänvierustoilta, kun taas D4 jättää väistämättä esteiden ja seinien vierustoille hieman likaa.Jostain erikoisesta syystä johtuen D4 omistaja voi valita imurinsa toimintatilan turbotilan ja eco-tilan välillä, mutta kalliimman D5 omistaja ei.Tärkein ero lienee kuitenkin akkukesto: valmistaja lupaa D4:lle akkukestoa 75 minuuttia ja D5:lle vartin enemmän.Hintaero noudattelee tuttua kaavaa.. Tätä kirjoittaessa Neato D5 maksaa noin 450 euroa ja isoveljensä Neato D6 puolestaan noin 500 euroa Eroja kahden mallin välillä on kovin vähän, mutta löytyy niitäkin. Neato D6 käyttää parempaa, spiraalinmuotoista pääharjaa, kun Neato D5 taas käyttää perinteistä "suoraa" siivoustelaa.Lisäksi D6 omistaja voi valita siivoustehon turbotilan ja eco-tilan väliltä, kun taas D5 omistajalla on käytössään vain yksi siivousteho.Lisäksi akkukesto hyppää D5 noin 90 minuutista D6:ssa noin 120 minuuttiin eli kolmanneksen paremmaksi. Täten D6 sopii paremmin isoon kotiin kuin D5.Kahden kalleimman Neaton välillä hintahyppäys on tätä kirjoittaessa vielä selkeästi isompi kuin muiden mallien välillä. Neato D6 maksaa tällä hetkellä noin 500 euroa mutta isoveljestäänm Neato D7:sta, joutuukin pulittamaan jo noin 650 euroa Mitä sitten reiluhkolla lisähinnalla oikein saa verrattuna pikkuveljeensä?Tärkein eroavaisuus on se, että D7 tukee ns. aluesiivousta. Tämä tarkoittaa sitä, että D7 käyttäjä voi komentaa robotin imuroimaan tietyn huoneen asunnosta halutessaan. D7 onkin ainoa Neaton malli, joka tukee tätä ominaisuutta.Toinen ero on pienempi ja koskee WLAN-yhteyttä: Neato D7 tukee myös 5 gigahertsin WLAN-verkkoja kun muut mallit, mukaan lukien D6, tukevat ainoastaan 2,4 gigahertsin WLAN-verkkoja.Olemme arvostelleet itse asiassa molemmat, voit lukea laajat arvostelumme täältä:Alla vertailutaulukko eri D-mallien eroista.Mikäli robotti-imurit kiinnostavat ja haluat kuulla lisää, keskustelu onnistuu keskustelualueillamme . Tervetuloa!